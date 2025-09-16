Sẽ lắp thêm 5.000 camera trên cao tốc và các tuyến quốc lộ

Theo Cục CSGT, hơn 5.000 camera giám sát sẽ được lắp đặt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và các khu đô thị.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ trong hai tuần, một camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận được 2.000 tài xế ô tô vi phạm giao thông trong đó phần lớn là các trường hợp không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Cụ thể, không thắt dây đai an toàn 1.813 trường hợp, chiếm 90,46%; Dùng tay sử dụng điện thoại 28 trường hợp, chiếm 1,41%; vi phạm khác 743 trường hợp. Tất cả phương tiện vi phạm sẽ được gửi thông báo tới chủ xe để phạt nguội.

Ngoài bổ sung thêm camera giám sát, Cục Cảnh sát giao thông sẽ huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận diện và ghi nhận vi phạm về thắt dây an toàn của cả lái xe và người ngồi trên ô tô làm căn cứ xử phạt nghiêm theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính các tài xế và những người xung quanh.

Theo VTV