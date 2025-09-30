Sau thuế phim ảnh, Tổng thống Trump tiếp tục giáng đòn vào gỗ và đồ gỗ nhập khẩu

Ngày 29/9 (giờ Mỹ), Sau khi ban hành chính sách áp thuế đối với ngành công nghiệp phim ảnh, tổng thống Donald Trump đã tiếp tục công bố các mức thuế mới cao đáng kể đối với gỗ và nhiều sản phẩm gỗ khác. Động thái này có thể làm tăng chi phí xây dựng và trang bị nhà cửa, vốn đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công bố các mức thuế mới với gỗ và đồ gỗ nhập khẩu ( Ảnh Reuters).

Trong một tuyên bố, ông Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu áp mức thuế 10% đối với gỗ mềm và gỗ xây dựng nhập khẩu, được sử dụng trong nhiều loại vật liệu xây dựng. Ông cũng thông báo áp mức thuế 25% đối với tủ bếp, bàn trang điểm và đồ nội thất gỗ bọc nệm.

Các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 14/10. Trong tuyên bố, ông Trump nhấn mạnh các mức thuế gỗ là cần thiết để củng cố ngành công nghiệp trong nước và hỗ trợ an ninh quốc gia.

Ông Trump cho hay:“Theo đánh giá của tôi, các biện pháp trong tuyên bố này sẽ củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường khả năng cho ngành, tạo việc làm chất lượng cao và nâng cao mức sử dụng năng lực sản xuất nội địa các sản phẩm gỗ, sao cho Mỹ có thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế thông qua xuất khẩu tăng”.

Tuy nhiên, các chuyên gia ngành này cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Họ cảnh báo rằng thuế có thể làm tăng chi phí gỗ và xây dựng, thậm chí đẩy giá nhà ở lên cao đối với người tiêu dùng.

Các mức thuế mà ông Trump áp dụng đã khiến giá đồ nội thất tăng đáng kể trong năm qua. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tổng giá đồ nội thất tháng trước cao hơn 4,7% so với tháng 8/2024. Đặc biệt, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đã tăng giá 9,5% trong 12 tháng qua.

Trước đó cùng ngày, trong một tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump cũng cho biết sẽ áp mức thuế 100% đối với tất cả các bộ phim sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ, lặp lại lời cảnh báo từng đưa ra hồi tháng 5 và có thể làm đảo lộn mô hình kinh doanh toàn cầu của Hollywood.

Tổng thống Trump áp thuế 100% đối với tất cả các bộ phim sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ ( Ảnh AP).

Động thái này cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng mở rộng chính sách thương mại bảo hộ sang cả lĩnh vực văn hóa, làm dấy lên bất ổn cho các hãng phim vốn phụ thuộc nhiều vào hợp tác sản xuất xuyên biên giới và doanh thu phòng vé quốc tế.

Thu Uyên

Nguồn: CNN, The Economic Times