Sau những câu chuyện về người cai nghiện ma túy

Gần 30 học sinh, thanh thiếu niên xã Yên Thắng đã có chuyến trải nghiệm tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa. Những câu chuyện từ người bản thân học viên, người đang cai nghiện cùng chuyến tham quan thực tế đã giúp các em hiểu rõ hơn cái giá của nghiện ngập đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Diễn đàn “Hành trình làm lại cuộc đời” do Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa tổ chức.

Cái giá phải trả cho những sai lầm

Trong hội trường của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa, những học viên mặc đồng phục xanh ngồi xen giữa các học sinh của lớp “Ngày Chủ nhật với pháp luật” xã Yên Thắng. Trên sân khấu, dòng chữ “Hành trình làm lại cuộc đời” nổi bật giữa hội trường. Khi người cha có con nghiện kể về những năm tháng gia đình rơi vào khủng hoảng, cả hội trường lặng đi. Nhiều em chăm chú theo dõi, thi thoảng quay sang nhìn cha mẹ đang ngồi bên cạnh.

Ông Phạm Văn Vững, xã Hồi Xuân, dành phần lớn thời gian để kể về người con trai từng là niềm hy vọng của gia đình. Những thay đổi ban đầu diễn ra âm thầm, từ việc thường xuyên về nhà muộn, chi tiêu bất thường đến vay mượn, cầm cố tài sản. Càng về sau, khoảng cách giữa con và gia đình càng lớn. “Điều khiến tôi day dứt nhất là nhìn thấy con mình từng bước đánh mất chính mình”, ông Vững chia sẻ.

Dưới hàng ghế, nhiều em lặng lẽ lắng nghe. Không ít phụ huynh tham dự chương trình cũng trầm ngâm trước những mất mát mà tệ nạn ma túy để lại cho các gia đình. Tiếp nối diễn đàn, học viên H.V.T., xã Quan Sơn kể lại quãng thời gian bị bạn bè rủ rê sử dụng ma túy. Theo lời T., từ vài lần thử cho biết, anh dần lệ thuộc vào chất gây nghiện, đánh mất công việc, niềm tin của gia đình và những dự định dang dở. T. nói: “Do tuổi trẻ ham chơi, tôi bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thời gian cai nghiện, tôi mới hiểu những gì mình đã đánh đổi. Tôi mong các em đừng sa vào con đường mà tôi từng trải qua”.

Những câu hỏi về cuộc sống trong cơ sở cai nghiện và cơ hội tái hòa nhập cộng đồng được các em mạnh dạn đặt ra với học viên và cán bộ cơ sở. Qua những trao đổi ấy, nhiều em hiểu rõ hơn cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm.

Em V.V.T., học sinh ở xã Yên Thắng cho biết trước đây chủ yếu biết về ma túy qua sách báo và mạng xã hội. Sau khi nghe những chia sẻ tại diễn đàn và tham quan cơ sở cai nghiện, em hiểu rõ hơn những tác động mà ma túy gây ra đối với người sử dụng và gia đình. “Em thấy thương các bậc phụ huynh và những người đang cai nghiện. Qua chuyến đi này, em hiểu rằng cần tránh xa những lời rủ rê và những việc có thể dẫn đến vi phạm pháp luật”, em T. chia sẻ.

Giữ các em từ khi chưa mắc sai lầm

Theo Thiếu tá Lê Đình Hòa, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa, đơn vị đang quản lý, giáo dục 298 học viên, gồm 177 học viên cai nghiện tự nguyện và 121 học viên cai nghiện bắt buộc. Thực tiễn công tác cho thấy, phần lớn học viên khi vào cơ sở đều đã phải trả giá bằng sức khỏe, việc làm, kinh tế và hạnh phúc gia đình.

Thiếu tá Lê Đình Hòa cho rằng, cai nghiện là giải pháp can thiệp khi hậu quả đã xảy ra, trong khi mục tiêu quan trọng hơn là giảm số người phải bước vào cơ sở cai nghiện trong tương lai. Muốn vậy, công tác phòng ngừa cần bắt đầu từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. “Nhiều nguy cơ không bắt đầu từ ma túy mà từ sự thiếu hiểu biết, tâm lý muốn khẳng định bản thân hoặc thiếu kỹ năng ứng phó trước những tác động tiêu cực. Khi được tiếp xúc với những câu chuyện thực tế và chứng kiến những mất mát do ma túy gây ra, các em sẽ có thêm cơ sở để nhận diện rủi ro và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với thanh, thiếu niên”, Thiếu tá Hòa nói.

Chuyến trải nghiệm tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Thanh Hóa là một nội dung của lớp “Ngày Chủ nhật với pháp luật” do Công an xã Yên Thắng duy trì thời gian qua nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Đại úy Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng Công an xã Yên Thắng cho biết: “Việc đưa học sinh đến cơ sở cai nghiện nhằm giúp các em hiểu rõ hơn hậu quả của tệ nạn ma túy và những hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi mong muốn các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết trân trọng bản thân, gia đình và có trách nhiệm hơn với những lựa chọn của mình”. Là phụ huynh tham gia chương trình, ông Hà Văn Nhã, xã Yên Thắng cho rằng: “Những trải nghiệm thực tế như vậy có ý nghĩa thiết thực đối với thanh, thiếu niên. Các cháu được tận mắt chứng kiến, được nghe những người trong cuộc chia sẻ nên dễ tiếp nhận hơn. Đây cũng là dịp để gia đình cùng đồng hành với con trong việc phòng tránh các tệ nạn xã hội”.

Những nguy cơ từ ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên vẫn là mối quan tâm của nhiều gia đình và nhà trường. Những trải nghiệm thực tế được kỳ vọng sẽ giúp các em nhận diện sớm nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân. Kết thúc buổi trải nghiệm, các học sinh lần lượt rời cơ sở cai nghiện để trở về nhà. Phía sau cánh cổng cơ sở cai nghiện, các học viên vẫn tiếp tục điều trị, học tập và lao động để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Với nhiều học sinh xã Yên Thắng, những điều được nghe và chứng kiến trong ngày hôm ấy sẽ còn đọng lại rất lâu...

Bài và ảnh: Minh Tâm