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Sạt lở trên đường tỉnh 519 gây ách tắc giao thông

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Tính đến 15h ngày 17/9, trên địa bàn xã Vạn Xuân có 2 điểm sạt lở trên đường tỉnh 519, gây ách tắc giao thông.

Sạt lở trên đường tỉnh 519 gây ách tắc giao thông

Tính đến 15h ngày 17/9, trên địa bàn xã Vạn Xuân có 2 điểm sạt lở trên đường tỉnh 519, gây ách tắc giao thông.

Sạt lở trên đường tỉnh 519 gây ách tắc giao thông

Mưa lớn làm sạt trôi thân đường tỉnh 519 tại vị trí Km 24+300, đoạn qua xã Vạn Xuân.

Trong đó, mưa lớn làm sạt lở taluy dương tại Km23+900 và sạt trôi thân đường tại Km24+300.

Tuyến đường nối từ đường tỉnh 519 vào trung tâm thôn Cang Khèn (cũ) bị sạt lở đất gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tràn Tà Sớn ở thôn Hang Cáu bị lũ cuốn trôi mái hạ lưu.

Về thủy lợi, các đập Nhồng (thôn Hang Cáu) bị cuốn trôi vai hữu, lồng xói sân tiêu năng và vai tả; đập ông Huệ (thôn Hang Cáu) bị cuốn trôi khoảng 20m bên vai hữu đập. Đập Hón Ngúa bị vùi lấp và sạt lở 3m chiều dài bờ bao mương đất phía hữu phần hạ lưu đập.

Sạt lở trên đường tỉnh 519 gây ách tắc giao thông

Điểm sạt trượt tại xã Vạn Xuân gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Lượng nước mưa lớn gây ngập gần 1ha lúa trên địa bàn, mức độ thiệt hại khoảng 30% sản lượng và cuốn trôi khoảng 20m khu ruộng Ná Luống, thôn Hang Cáu.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã Vạn Xuân đã phân công trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ theo quy định để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, tình huống phát sinh.

Lê Hòa

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