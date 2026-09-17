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Xã Đồng Lương tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Xuân Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về nông nghiệp và giao thông tại xã Đồng Lương. Hiện, địa phương đang tích cực huy động lực lượng khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống người dân.

Xã Đồng Lương tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về nông nghiệp và giao thông tại xã Đồng Lương. Hiện, địa phương đang tích cực huy động lực lượng khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống người dân.

Xã Đồng Lương tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ<!--TgQPHd|||[]-->

Lãnh đạo xã Đồng Lương kiểm tra tình hình thiệt hại sau mưa lũ.

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Lương, từ ngày 13 đến 17/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn diện rộng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường, đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực dốc Cây En.

Mưa lũ khiến khoảng 10,5ha lúa bị ngập úng và buộc 11 hộ dân tại thôn Tân Lập phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Xã Đồng Lương tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ<!--TgQPHd|||[]-->

Xã Đồng Lương huy động máy móc khắc phục sạt lở tại các tuyến đường trên địa bàn xã.

Hiện nay, xã Đồng Lương đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống; đồng thời xử lý các điểm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.

Đặc biệt, tại đường tỉnh 530B (đoạn Km5+900 đến Km6+300 qua khu vực đồi Na Niếng, thôn Tân Lập), chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải tỏa khoảng 800m3 đất đá sạt lở trong đêm 16 và rạng sáng 17/9, kịp thời thông tuyến từ xã Đồng Lương đi xã Văn Phú.

Xuân Anh

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