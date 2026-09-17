Xã An Nông chủ động ứng phó, khắc phục ảnh hưởng mưa lớn, ngập lụt

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong các ngày từ 14 đến 17/9, trên địa bàn xã An Nông xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Lãnh đạo xã An Nông trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã, đến 14 giờ ngày 17/9, toàn xã có 206,5 ha cây trồng bị ngập úng cục bộ. Trong đó, 75 ha bị ngập trắng, phần còn lại bị ngập trên 2/3 thân cây.

Mưa lớn cũng khiến khoảng 20 ha rau màu, 15 ha nuôi thủy sản bị ngập trắng. Đến thời điểm báo cáo, xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà cửa, gia súc, gia cầm; các công trình đê điều chưa xuất hiện vị trí sạt lở.

Lãnh đạo xã An Nông tổ chức thăm hỏi tình hình đời sống, động viên người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã An Nông đã triển khai các phương án ứng phó, tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân thông qua hệ thống truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng và tổ công nghệ số. Chính quyền địa phương vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, di dời vật nuôi, bảo vệ tài sản, hoa màu.

Để hạn chế thiệt hại, lãnh đạo xã chỉ đạo người dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây màu đã đến kỳ thu hoạch tại những khu vực có nguy cơ ngập úng; dựng, buộc diện tích lúa bị đổ ngã. Các lực lượng chức năng tập trung bơm, tháo nước tại những khu vực lúa, rau màu và thủy sản bị ngập.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã An Nông hỗ trợ người dân.

UBND xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước và tình hình ngập úng, chỉ đạo các HTX, thôn khơi thông dòng chảy, tiêu úng cho các vùng bị ngập. Tổ chức hướng dẫn người dân khắc phục sản xuất sau mưa lũ.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, nòng cốt là công an và dân quân tự vệ được phân công phối hợp với các thôn và lực lượng trên địa bàn để hỗ trợ người dân.

Hiện tại, xã An Nông đang duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ, theo dõi mực nước sông Hoàng, sông Nhơm và tiếp tục rà soát, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường giao thông có nguy cơ đổ gãy, nhằm chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

P.V