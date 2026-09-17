Vỡ bờ kênh T2 ở xã Tống Sơn: Khẩn trương gia cố điểm xung yếu

Nước sông Hoạt tiếp tục dâng cao, tạo áp lực lớn lên tuyến kênh T2. Khoảng 12h30 trưa 17/9, một đoạn bờ kênh dài khoảng 20m tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn bị vỡ. Dòng nước từ vị trí sự cố chảy xiết, đe dọa lan rộng ra khu vực sản xuất.

Video: Hiện trường vỡ bờ kênh T2 ở xã Tống Sơn, khẩn trương gia cố điểm xung yếu.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn bờ kênh bị vỡ tạo thành một khoảng trống rộng khoảng 20m.

Nước chảy mạnh qua vị trí này, cuốn theo bùn đất và tiếp tục tràn ra khu vực phía trong. Mực nước ngoài kênh vẫn ở mức cao khiến việc tiếp cận, xử lý trực tiếp điểm vỡ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi chưa thể tổ chức đắp lại đoạn bờ bị vỡ, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tập trung kiểm soát những vị trí xung yếu lân cận, nơi có nguy cơ bị nước tràn, sạt lở và mở rộng dòng chảy.

Từng chuyến xe chở đất được huy động để đắp, gia cố các điểm thấp, yếu dọc tuyến kênh. Các lực lượng khẩn trương củng cố bờ, hạn chế nước tiếp tục tràn qua những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, địa phương chủ động xả tràn, đóng cống kênh T2 nhằm hạn chế nước từ sông Hoạt tràn ngược vào hệ thống kênh khi mực nước bên ngoài tiếp tục dâng.

Theo chính quyền xã Tống Sơn, nước từ kênh T2 tràn ra có khả năng ảnh hưởng khoảng 700ha diện tích sản xuất, gồm khoảng 200ha lúa vụ mùa, 500ha lúa chét (lúa tái sinh) và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản.

Tại một khu vực ao nuôi gần điểm bị ảnh hưởng, ông Trần Văn Sáu, xã Tống Sơn cùng gia đình đang khẩn trương quây lưới quanh ao. Gia đình ông hiện có khoảng 10ha ao nuôi cá. Trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng, việc gia cố lưới được triển khai nhằm hạn chế cá thoát ra ngoài khi nước tràn.

Sự cố xảy ra trong thời điểm nước sông Hoạt dâng cao, khiến việc xử lý đoạn bờ bị vỡ càng thêm khó khăn. Chênh lệch mực nước giữa phía ngoài sông và khu vực trong kênh còn lớn, nên việc đưa máy móc, nhân lực trực tiếp xuống vị trí sự cố để đắp lại bờ chưa thể thực hiện ngay.

Trước mắt, xã Tống Sơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mực nước, kiểm soát các điểm xung yếu, huy động lực lượng và vật liệu gia cố bờ kênh, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến những vị trí an toàn.

Khi mực nước cho phép, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương xử lý đoạn bờ bị vỡ, khôi phục tuyến kênh và tiếp tục củng cố các vị trí xung yếu, hạn chế nguy cơ nước lan rộng, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống người dân.

Hoàng Đông - Phương Đỗ