Công an Thanh Hóa hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến mưa lũ trên từng địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và xử lý ngay những tình huống phát sinh.

Đối với những địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng, các đơn vị huy động quân số trực 100%. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Lực lượng Công an cơ sở hỗ trợ Nhân dân đưa tài sản đến nơi an toàn.

Công an các địa phương vùng núi chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa sạt lở đất, đá; rà soát các hộ dân sống gần khu vực có nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo, vận động di dời khi cần thiết; hỗ trợ những gia đình bị nạn.

Lực lượng Công an xã Nông Cống hỗ trợ đưa người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Công an xã Tống Sơn gia cố đê xung yếu, chủ động ngăn nước bảo vệ Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Triệu Sơn hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân, học sinh di chuyển an toàn qua điểm ngập lụt.

Hiện Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì lực lượng trực, rà soát các khu dân cư thấp trũng, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân.

Quốc Hương và CTV