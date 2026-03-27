“Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” thắp sáng Giờ Trái đất 2026

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tại các tuyến đường chính, khu vực trung tâm, băng rôn, khẩu hiệu với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” được treo trang trọng, tạo điểm nhấn trực quan, lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường đến đông đảo người dân.

Cán bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa treo băng rôn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026.

Cán bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa truyền thông trên nền tảng số vận động người dân cùng tham gia sự kiện bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Ngành Điện lực Thanh Hóa tích cực truyền thông cho người dân khu vực miền núi nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh đến đông đảo người dân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cán bộ điện lực các địa phương trong tỉnh tích cực hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách và tắt các thiết bị điện không cần thiết, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong giờ cao điểm.

Xã Triệu Sơn tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn kỹ năng tiết kiệm điện trong gia đình cho người dân.

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 lắp đặt điện mặt trời mái nhà tích hợp hệ thống pin lưu trữ tại cư xá cho cán bộ, công nhân viên.

Cán bộ, công nhân viên Truyền tải điện Thanh Hóa kiểm tra an toàn truyền tải điện hệ thống trạm biến áp.

Theo kế hoạch, sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 28/3. Trong khung thời gian này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được vận động tắt các thiết bị điện không cần thiết, qua đó thể hiện trách nhiệm đối với môi trường, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, bền vững trong cộng đồng.

