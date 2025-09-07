Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước ghi nhận tín hiệu tích cực, tăng ở cả 34 địa phương. Tính chung 8 tháng, IIP cả nước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất công nghiệp đồng loạt tăng ở cả 34 địa phương

Chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp

Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,5%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,2%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9% (cùng kỳ năm 2024 tăng 11,7%), đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

IIP 8 tháng của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,0%; sản xuất trang phục tăng 13,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,4%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc giảm: Khai thác than cứng và than non tăng 3,9%; sản xuất đồ uống tăng 2,6%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.

Đáng chú ý, IIP 8 tháng tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao].

Từ đầu năm đến nay, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: Ô tô tăng 59,6%; tivi tăng 21,4%; phân hỗn hợp NPK tăng 17,9%; quần áo mặc thường tăng 14,7%; xi măng tăng 14,6%; giày, dép da tăng 13,9%.

Tính riêng trong tháng 8, IIP ước tăng 2 ,2% so với tháng trước và tăng 8 ,9 % so với cùng kỳ năm trước . Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%; ngành khai khoáng tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%.

Tại thời điểm 01/8, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,7% so với cùng thời điểm năm trước./.

