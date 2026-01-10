Triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được chăm lo Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sáng 10/1, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa đến 166 xã, phường trong tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng triển khai nhiệm vụ trọng tâm về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ.

Theo đó, để Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 trong không khí an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngay từ những tháng đầu năm 2026; thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030; các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 ngay từ đầu năm. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Cùng với đó, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, ổn định thị trường và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Tổ chức các hoạt động vui Xuân, lễ hội bảo đảm văn minh, an toàn, tiết kiệm. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.

Đồng thời, tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nắm bắt tình hình Nhân dân dịp Tết và trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử.

Trước yêu cầu nhiệm vụ năm 2026, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; bảo đảm Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời, tạo khí thế, động lực ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã nêu những định hướng lớn trong công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh và giải đáp những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các xã, phường nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I và cả năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ chính trị đặt ra là rất nặng nề, nhất là trong quý I năm 2026, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở các nội dung đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quán triệt, từng sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026 của ngành, địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, cần làm rõ số lượng nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý, mốc thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra dự kiến của từng nhiệm vụ, bảo đảm có thể lượng hóa, đo lường và đánh giá được mức độ hoàn thành, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 15/1/2026.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, đơn vị; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc các sở, ngành xây dựng kế hoạch đi cơ sở hằng tháng để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các xã, phường; kịp thời phát hiện và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh về công tác chăm lo tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các sở ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Huy động tối đa mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được chăm lo Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức các hoạt động vui Xuân, lễ hội đảm bảo văn minh, an toàn, tiết kiệm. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.

Cùng với đó, phải tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện và thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, quy định các bước để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương sau bầu cử theo đúng quy định.

Minh Hiếu