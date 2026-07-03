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Giải bóng đá Nhi đồng Báo và PTTH Thanh Hóa

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày mai (4/7), Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn chính thức khởi tranh trên sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành. Đến thời điểm này, công tác tổ chức giải đã hoàn tất .

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Ngày mai (4/7), Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn chính thức khởi tranh trên sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành. Đến thời điểm này, công tác tổ chức giải đã hoàn tất .

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Cổng vào được thiết kế ấn tượng, chào đón các đại biểu và đội bóng tham dự giải.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Ban tổ chức kiểm tra các điều kiện tổ chức tại sân bóng của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành chiều 3/7.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Các bộ phận chuyên môn thống nhất phương án tổ chức thi đấu theo hướng khoa học, hợp lý, bảo đảm tiến độ nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các đội bóng tham gia. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức với các đơn vị liên quan, địa phương có đội bóng tham dự tiếp tục được triển khai chặt chẽ.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Băng rôn tuyên truyền về giải đấu xuất hiện tại nhiều tuyến đường của phường Hạc Thành, lan tỏa hình ảnh của giải.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Để đảm bảo giải đấu được công bằng, trung thực, khách quan, mùa giải năm nay, công tác bốc thăm, chia bảng, đặc biệt là kiểm tra nhân sự được thực hiện hết sức nghiêm túc chặt chẽ. Qua kiểm tra, hầu hết các đội bóng đều làm tốt việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục thi đấu cho các cầu thủ. Các cầu thủ được lựa chọn đều đúng người, đúng tuổi.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa bên cạnh chịu trách nhiệm công tác vận động tài trợ, đã sớm triển khai công tác tuyên truyền về giải đấu.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Ban tổ chức giải tiếp tục đầu tư chu đáo, bài bản cho giải đấu. Trong đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã chuẩn bị ê kíp tác nghiệp phục vụ giải một cách chuyên nghiệp nhất để tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số. Đồng thời, các tin, bài, ảnh, video tuyên truyền về giải đấu; nhiều câu chuyện bên lề và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải liên tục được cập nhật.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Trong chiều 3/7, nhiều đội bóng đã tập trung tập luyện, làm quen sân. Ban huấn luyện và nhiều cầu thủ nhí bày tỏ sự háo hức chờ đợi giây phút tranh tài.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự cho biết: Giải bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa là điểm khởi đầu quan trọng, mang sứ mệnh chắp cánh cho các tài năng bóng đá xứ Thanh. Với sự chung sức và đồng lòng của Ban tổ chức, chắc chắn giải sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong lòng các cầu thủ, khán giả.

Sẵn sàng cho Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra vào 15h ngày 4/7. Trước đó trong buổi sáng sẽ bắt đầu những trận đấu đầu tiên của lứa tuổi U8.

Anh Tuân

Từ khóa:

#Giải bóng đá Nhi đồng #Báo và Phát thanh #Xi măng Long Sơn #phường Hạc Thành #Thanh hóa #Cơ sở vật chất #Dịch vụ công #Trung tâm #Khai mạc #công tác chuẩn bị

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