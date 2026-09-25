Các mẫu xe điện có bàn đạp Dibao chất lượng, giá tốt

Bạn đang tìm kiếm phương tiện di chuyển nhỏ gọn, vừa tiết kiệm chi phí lại không lo hết điện giữa đường? Xe điện có bàn đạp chính là giải pháp tối ưu cho học sinh, sinh viên và người lớn tuổi. Với thiết kế hiện đại cùng khả năng vận hành bền bỉ, thương hiệu Dibao mang đến nhiều sự lựa chọn chất lượng. Cùng khám phá các mẫu xe điện có bàn đạp Dibao đáng mua hiện nay qua bài viết dưới đây nhé.

Xe điện có bàn đạp là gì?

Xe điện có bàn đạp là dòng xe máy điện được thiết kế đặc biệt với động cơ công suất lớn hơn so với xe đạp điện thông thường, cho phép đạt vận tốc tối đa lên tới 40 - 50km/h, trong khi xe đạp điện chỉ có thể đạt đến tốc độ 25 km/h. Điểm đặc trưng của dòng xe này là vẫn được trang bị thêm hệ thống bàn đạp trợ lực, kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của xe máy điện và sự linh hoạt của xe đạp điện.

Một số ưu điểm của dòng phương tiện này bao gồm:

Có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 45 - 50 km/h tùy mẫu xe.

Công suất cao hơn xe đạp điện thông thường.

Bộ bàn đạp trợ lực giúp bạn dễ dàng đạp xe về nhà hoặc trạm sạc gần nhất nếu vô tình hết điện giữa đường.

Sử dụng điện năng giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể so với việc đổ xăng hàng ngày.

Các mẫu xe điện có bàn đạp Dibao chất lượng

Nếu bạn đang tìm kiếm phương tiện di chuyển vừa mạnh mẽ, thời trang lại không lo đứt quãng hành trình khi hết điện, các dòng xe máy điện có bàn đạp thương hiệu Dibao là sự lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là các mẫu xe điện có bàn đạp Dibao nổi bật hiện nay mà bạn có thể tham khảo và lựa chọn.

Dibao Vibe M3600

Dibao Vibe M3600 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hiện đại với bảng màu đa dạng, phù hợp từ học sinh đến người đi làm. Xe được trang bị động cơ có công suất 1.550W, tốc độ tối đa 40 - 45km/h, ắc quy 60V-22Ah cho quãng đường 70 - 90km/lần sạc. Điểm đặc biệt là bàn đạp hỗ trợ giúp bạn linh hoạt khi cần đạp xe, cùng tính năng mở khóa thông minh, giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng xe.

Dibao Vibe M3600 với nhiều màu sắc thời trang, đa dạng.

Dibao S-One

Dibao S-One là dòng xe máy điện có bàn đạp nổi bật với kiểu dáng trẻ trung, thời trang và màu sắc đa dạng. Xe vận hành mạnh mẽ nhờ công suất động cơ tối đa đạt 1.550W, tốc độ 40 - 45km/h và quãng đường 70 - 90km/sạc. Trang bị phanh đĩa trước, phanh trống sau cùng đèn LED bi siêu sáng, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Sàn để chân rộng, yên xe êm ái và bàn đạp hỗ trợ giúp người dùng chủ động trong mọi tình huống.

Dibao S-One có bàn đạp hỗ trợ giúp người dùng chủ động mọi tình huống.

Dibao M1P 240

Dibao M1P 240 gây ấn tượng với phong cách retro độc đáo, thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và trẻ trung - là một trong những các mẫu xe máy điện có bàn đạp được yêu thích nhất cho học sinh. Xe có công suất động cơ 500W, tốc độ xe tối đa 35 - 38km và có thể di chuyển được quãng đường lên đến 70 - 90km mỗi lần sạc.

Dibao M1P 240 mang phong cách retro độc đáo, thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển.

Dibao Queen

Dibao Queen hướng đến sự nhẹ nhàng, thanh lịch với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trẻ trung - mẫu xe máy điện có bàn đạp lý tưởng cho các bạn nữ. Xe có công suất 1.550W với tốc độ tối đa 40 - 45km/h, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những ai cần một phương tiện linh hoạt trong thành phố. Phiên bản pin 60V cho quãng đường di chuyển lên tới 80 - 90km/lần sạc, đi học hay đi làm cả tuần không lo hết điện.

Nên mua xe điện có bàn đạp ở đâu?

Bạn nên mua xe điện có bàn đạp tại đơn vị chính hãng hoặc đơn vị phân phối uy tín. Khi lựa chọn, nên kiểm tra đầy đủ thông số như công suất, tốc độ tối đa, loại ắc quy/pin, quãng đường di chuyển, giấy tờ xe và chính sách bảo hành để chọn được mẫu xe phù hợp.

Hy vọng qua những chia sẻ chi tiết trên, bạn đã hiểu hơn về dòng phương tiện xe điện có bàn đạp và lựa chọn được loại xe phù hợp với nhu cầu di chuyển của bản thân. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe chất lượng cùng chính sách bảo hành chính hãng uy tín, hãy ghé ngay hệ thống đại lý Dibao gần nhất hoặc truy cập website chính thức của Dibao để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay!