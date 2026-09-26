Các loại cửa gỗ chống cháy phù hợp với từng công trình

Cùng đáp ứng yêu cầu về an toàn, các dòng cửa gỗ chống cháy lại có sự khác biệt về cấp độ, thiết kế và khả năng ứng dụng. Bài viết sau đây sẽ gợi ý đến bạn các loại cửa gỗ chống cháy phù hợp với từng công trình.

Gợi ý các loại cửa gỗ chống cháy phù hợp cho từng công trình

Mỗi công trình có đặc điểm sử dụng và yêu cầu an toàn riêng, vì vậy loại cửa được lựa chọn cũng cần có sự tương ứng. Dưới đây là gợi ý các loại cửa gỗ chống cháy phù hợp cho từng công trình:

Cửa gỗ chống cháy EI30: Phù hợp với nhà ở, biệt thự hoặc những khu vực có yêu cầu chống cháy ở mức cơ bản, đồng thời cần giữ sự hài hòa với không gian nội thất.

Cửa gỗ chống cháy EI45: Có thể sử dụng tại chung cư, văn phòng, khách sạn và các khu vực cần mức độ bảo vệ cao hơn. Đây cũng là dòng cửa thường được lựa chọn cho hành lang, phòng kỹ thuật hoặc lối đi trong công trình.

Cửa gỗ chống cháy EI60: Phù hợp với những khu vực có yêu cầu cao hơn về khả năng ngăn cháy như công trình thương mại, khách sạn, văn phòng hoặc một số khu vực kỹ thuật.

Cửa gỗ chống cháy EI90: Thích hợp với các công trình có yêu cầu nghiêm ngặt hơn về an toàn cháy, đặc biệt tại khu vực kỹ thuật, kho hoặc những vị trí cần tăng thời gian bảo vệ.

Cửa gỗ chống cháy EI120: Có thể được cân nhắc cho các công trình quy mô lớn hoặc khu vực đặc thù có yêu cầu cao về thời gian chống cháy, tùy theo hồ sơ thiết kế và yêu cầu của công trình.

Từ nhà ở đến các công trình quy mô lớn, sự phù hợp giữa loại cửa và không gian là yếu tố quan trọng để vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng, vừa duy trì tính đồng bộ cho tổng thể kiến trúc.

Những sai lầm thường gặp khi chọn cửa gỗ chống cháy[1.1] và cách khắc phục

Cửa gỗ chống cháy có yêu cầu kỹ thuật khác với cửa gỗ thông thường. Do đó, chỉ dựa vào một tiêu chí riêng lẻ có thể dẫn đến lựa chọn chưa sát với nhu cầu thực tế. Dưới đây là một số sai lầm thường gặp khi lựa chọn cửa gỗ chống cháy và cách khắc phục:

Chỉ quan tâm cấp độ chống cháy: Thời gian chống cháy là một tiêu chí quan trọng nhưng cần đặt trong mối liên hệ với vị trí lắp đặt. Xác định yêu cầu của từng khu vực trước sẽ có cơ sở chọn cấp độ phù hợp.

Bỏ qua cấu tạo bộ cửa: Khi đã xác định cấp độ, cấu tạo của cả bộ cửa cũng cần được xem xét thay vì chỉ nhìn vào cánh. Khung, gioăng và phụ kiện nên được lựa chọn đồng bộ để phù hợp với cấu hình cửa.

Ưu tiên thẩm mỹ quá mức: Cấu tạo phù hợp vẫn cần đi cùng thiết kế, nhưng yếu tố thẩm mỹ không nên lấn át yêu cầu kỹ thuật. Sau khi xác định cấu hình, có thể lựa chọn màu sắc và bề mặt hoàn thiện tương ứng.

Không tính đến kích thước thực tế: Một bộ cửa phù hợp về thông số vẫn cần tương thích với ô chờ và hiện trạng công trình. Kiểm tra kích thước, hướng mở và điều kiện thi công trước khi đặt cửa sẽ hạn chế phát sinh khi lắp đặt.

Chọn một mẫu cho mọi vị trí: Khi điều kiện sử dụng giữa các khu vực khác nhau, một cấu hình duy nhất khó đáp ứng tất cả yêu cầu. Phân loại từng vị trí rồi lựa chọn loại cửa và cấp độ tương ứng sẽ phù hợp hơn với thực tế công trình.

Nhận diện đúng những điểm dễ mắc sai sót sẽ giúp quá trình lựa chọn cửa gỗ chống cháy rõ ràng hơn, đồng thời hạn chế những điều chỉnh không cần thiết khi đưa cửa vào sử dụng.

Phú Châu Door - Nâng tầm giá trị an toàn và bền vững cho mọi kiến trúc

Sự đa dạng về công trình cũng kéo theo yêu cầu khác nhau đối với cửa gỗ chống cháy. Nắm bắt đặc điểm này, Phú Châu Door phát triển các dòng cửa với nhiều cấp độ chống cháy và kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu từ không gian nhà ở đến các công trình thương mại, dịch vụ và công cộng.

Bên cạnh lựa chọn về cấp độ, doanh nghiệp chú trọng khả năng tùy chỉnh sản phẩm theo kích thước, thiết kế và đặc điểm từng khu vực. Cửa có thể được hoàn thiện theo nhiều phương án như cánh đơn, cánh đôi, có ô kính hoặc nẹp trang trí, giúp cân bằng giữa yêu cầu kỹ thuật và diện mạo kiến trúc.

Tại Phú Châu Door, đơn vị còn cam kết đồng hành cùng khách hàng với quy trình tư vấn chuyên nghiệp. Đi cùng với đó là những chính sách ưu đãi, bảo hành và hậu mãi chu đáo. Đến với Phú Châu Door tin chắc bạn sẽ cảm thấy hài lòng và chọn được giải pháp cửa gỗ chống cháy đạt chuẩn, phù hợp với công trình của mình.