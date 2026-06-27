Sân chơi mùa hè bổ ích cho trẻ

Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ thoải mái vui chơi, tham gia các hoạt động giáo dục, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), ngoài nhà trường. Để sân chơi ngày hè thực sự lý thú và bổ ích cần sự đồng hành, định hướng từ gia đình, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị chức năng, qua đó giúp trẻ được rèn luyện, phát triển toàn diện về cả tinh thần và thể chất.

Các em học sinh học các kỹ năng trong Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2026.

Với phương châm kiến tạo môi trường học tập, trải nghiệm và rèn luyện lành mạnh, Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm TDTT phường Hạc Thành (thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành) đang duy trì 25 lớp năng khiếu và câu lạc bộ. Tại đây, các em có thể thỏa sức lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với sở thích của mình, từ âm nhạc, múa, mỹ thuật, ngoại ngữ đến võ thuật, TDTT, kỹ năng sống, các môn thuộc lĩnh vực công tác Đội, các hoạt động sáng tạo... Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp cũng như sở thích của trẻ, năm nay, Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm TDTT phường Hạc Thành còn mở thêm lớp học robotics; nữ công gia chánh và đào tạo phóng viên nhí.

Không chỉ dừng lại ở việc bồi dưỡng kiến thức hay năng khiếu đơn thuần, mỗi lớp học tại đây đều được thiết kế như một không gian trải nghiệm thân thiện. Qua đó, giúp các học viên nhí từng bước nâng cao sự tự tin, rèn luyện năng khiếu, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp cũng như năng lực thích nghi với môi trường năng động. Đồng thời, thông qua các lớp học, các câu lạc bộ phát hiện và bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu..

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho biết: “Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm TDTT Hạc Thành có kiến trúc hiện đại và được trang bị các thiết bị tiên tiến trên diện tích đất rộng 4,1ha. Điểm nhấn của công trình là khối nhà 7 tầng, nơi tổ chức các lớp đào tạo năng khiếu, các lớp kỹ năng... Khu vực phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu 300 chỗ ngồi và khu vận động thể chất có mái che. Hợp phần Trung tâm TDTT được đầu tư đồng bộ với bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, bóng rổ... Nổi bật là bể bơi mái vòm khung thép độc đáo, có diện tích mặt nước 500m2 với 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải bơi thiếu niên, nhi đồng. Cùng với đó là khu vực thay đồ, kiểm soát luồng người, phòng kỹ thuật, phòng y tế... Các không gian được tổ chức khoa học, kết nối linh hoạt sẽ tạo ra môi trường lý tưởng để các con hoạt động, trải nghiệm”.

Em Lê Thị Phương Nhi, phường Hạc Thành vui vẻ nói: “Tham gia hoạt động hè ở Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm TDTT Hạc Thành, em cảm thấy rất vui và bổ ích. Không chỉ giúp em và các bạn có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, niềm vui trong dịp hè, đây còn là sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn cho học sinh. Em thích tham gia các hoạt động đội nên lựa chọn bộ môn chỉ huy đội, giúp em phát huy năng khiếu và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết của một chỉ huy đội giỏi”.

Tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa ở phường Sầm Sơn, từ các lớp học đến sân chơi với nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng cũng đang góp phần tạo nên những ngày hè bổ ích cho trẻ, giúp các em được vui chơi, rèn luyện phù hợp với từng lứa tuổi.

Trung tâm đã tổ chức các lớp trại hè kỹ năng cho hơn 600 học viên ban chỉ huy liên đội với các nội dung như: bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội, nghi thức Đội, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; trang bị các kỹ năng sống thiết thực như phòng chống đuối nước, phòng chống cháy nổ, bạo lực học đường, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, dân vũ, lửa trại... Bên cạnh đó, trung tâm cũng đã tổ chức nhiều lớp năng khiếu hè cho thiếu nhi các môn bơi lội, võ thuật, múa, bóng rổ, cầu lông... Thu hút hơn 400 thiếu niên, nhi đồng tham gia, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, phát triển toàn diện cho các em trong dịp hè.

Nhiều năm qua, trung tâm còn phối hợp với Sư đoàn 341 tổ chức Chương trình Học kỳ trong quân đội tỉnh Thanh Hóa năm 2026, góp phần rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sống, bản lĩnh và giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi.

Một trong những điểm đến hấp dẫn khác được nhiều bạn trẻ lựa chọn dịp hè này đó là Thư viện tỉnh. Từ ngày 1/6/2026, Thư viện số trên mây “Mặt trời nhỏ” tại địa chỉ: https://mattroinho.vtv.vn/ chính thức đi vào hoạt động, mang đến kho sách nói và sách điện tử miễn phí dành cho thiếu nhi trên khắp cả nước. Những câu chuyện cổ tích, tác phẩm văn học thiếu nhi, sách kỹ năng và kiến thức bổ ích được truyền tải qua giọng đọc của các MC, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng cùng nhiều gương mặt được yêu mến, giúp những trang sách trở nên sinh động và gần gũi hơn. Với ưu điểm có thể đọc, nghe sách mọi lúc, mọi nơi chỉ với thiết bị có kết nối internet, qua đó nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng và bồi đắp tình yêu đọc sách cho các em nhỏ.

Bài và ảnh: Linh Hương