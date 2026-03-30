Sầm Sơn tăng tốc chỉnh trang đô thị, sẵn sàng vào mùa du lịch cao điểm

Khi mùa du lịch hè cận kề, Sầm Sơn bước vào giai đoạn “nước rút” với hàng loạt hoạt động chỉnh trang đô thị và nâng cấp hạ tầng. Chính quyền địa phương cùng người dân đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa đón khách sắp tới.

Tại các tuyến đường ven biển, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Lực lượng thợ xây, thợ sơn và công nhân môi trường làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục.

Nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động thay mới biển hiệu, cải tạo mặt tiền, góp phần tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho không gian du lịch biển.

Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường được tăng cường với tần suất cao. Hàng chục công nhân thường xuyên thu gom rác, làm sạch bãi cát, giữ cho khu vực bãi biển luôn thông thoáng.

Công nhân vệ sinh môi trường cho biết, trong thời gian cao điểm của mùa du lịch, rác thải được thu gom ít nhất hai lần mỗi ngày, góp phần hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng.

Theo định hướng quản lý, khai thác không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, việc chỉnh trang lần này được triển khai theo hướng đồng bộ, lâu dài.

Các hạng mục hubway được yêu cầu cải tạo toàn diện, thay thế thiết bị xuống cấp, nâng cấp hệ thống trần và khu vệ sinh.

Vỉa hè khu vực mặt biển cũng được lát lại, kết hợp chỉnh trang cây xanh, bồn hoa nhằm tạo không gian hiện đại, hài hòa. Hoạt động thi công diễn ra liên tục, thể hiện quyết tâm hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất trước thời điểm lượng khách tăng mạnh.

Không chỉ lực lượng chức năng, người dân và các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cũng tích cực tham gia chỉnh trang. Nhiều nhà hàng, khách sạn tiến hành dọn dẹp, sơn sửa, nâng cấp không gian phục vụ sau thời gian tạm ngưng, góp phần làm mới diện mạo đô thị biển.

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác quản lý sau chỉnh trang được siết chặt, từ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đến kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ. Mục tiêu đặt ra không chỉ cải tạo cảnh quan mà còn từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch biển chuyên nghiệp, văn minh và phát triển bền vững.

Sự chủ động vào cuộc của chính quyền cùng với tinh thần đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ người dân đang tạo nên nền tảng vững chắc cho quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang hạ tầng, vệ sinh môi trường hay đảm bảo an ninh trật tự, những nỗ lực đồng bộ này còn góp phần hình thành phong cách phục vụ chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện. Qua đó, từng bước xây dựng và lan tỏa hình ảnh một đô thị du lịch hiện đại nhưng gần gũi, mến khách, đủ sức tạo ấn tượng tốt đẹp và giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm.

Hoàng Đông