Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 7/8, Ủy ban ASEAN tại Pretoria (APC) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 2 năm thiết lập Quan hệ Đối tác đối thoại ngành ASEAN-Nam Phi, khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác khu vực và liên khu vực.

Bên cạnh phở, người dân Nam Phi và quốc tế cũng có cơ hội thưởng thức món nem rán truyền thống và càphê Việt Nam. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Buổi lễ có sự tham dự của các quan chức cấp cao Nam Phi, đại diện các Đại sứ quán ASEAN tại Pretoria bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cùng các đối tác đối thoại.

Đại diện các nước ASEAN trong những bộ trang phục truyền thống mang đến vẻ đẹp rực rỡ và tràn đầy bản sắc dân tộc Đông Nam Á tô điểm đậm nét cho sự kiện.

Phát biểu chào mừng, ông Thein Min Htun, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Nam Phi, Chủ tịch luân phiên của APC, nhấn mạnh vai trò của Ủy ban ASEAN tại các nước thứ ba và tổ chức quốc tế (ACTC) trong việc phối hợp, nâng cao hình ảnh và thúc đẩy lợi ích của ASEAN.

Ông Thein cho biết: “Lễ kỷ niệm hôm nay là minh chứng cho nỗ lực của APC trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và hợp tác của ASEAN, đồng thời kỷ niệm 2 năm quan hệ đối tác đầy ý nghĩa với Nam Phi.”

Cách đây 58 năm, ngày 8/8/1967, Tuyên bố Bangkok được ký kết bởi 5 quốc gia sáng lập, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, đặt nền móng cho ASEAN.

Từ đó, tổ chức đã mở rộng với sự gia nhập của Brunei (1984), Việt Nam (1995), Lào và Myanmar (1997), Campuchia (1999) và dự kiến Timor-Leste sẽ trở thành thành viên thứ 11 vào tháng 10/2025.

Với GDP kết hợp hơn 3.800 tỷ USD và dân số 660 triệu người, ASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới và khối thương mại lớn thứ ba toàn cầu.

Về Quan hệ Đối tác đối thoại ngành ASEAN-Nam Phi, ông Thein nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng kể từ khi Nam Phi gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) năm 2020 và được trao Quy chế Đối tác đối thoại ngành tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 năm 2023.

Kế hoạch Hợp tác thực tiễn ASEAN-Nam Phi (2024-2028) đã được thông qua, mở ra các cơ hội hợp tác trong chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Chủ tịch APC nhấn mạnh: “Quan hệ đối tác này đặt con người làm trung tâm, thúc đẩy ngoại giao liên vùng và lợi ích chung giữa ASEAN và châu Phi.”

Đại diện Chính phủ Nam Phi, Đại sứ Zodwa Lallie, quyền Vụ phó Vụ châu Á- Trung Đông, Bộ Ngoại giao Nam Phi, chúc mừng ASEAN nhân dịp 58 năm thành lập và đánh giá cao những thành tựu trong hội nhập khu vực, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững.

Bà Lallie nhấn mạnh Quan hệ Đối tác đối thoại ngành ASEAN-Nam Phi đã mang lại kết quả thiết thực trong thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa.

Bà Lallie nêu rõ: “Nam Phi được hưởng lợi từ việc mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp như cam, quýt và rượu vang tại ASEAN, đồng thời chào đón các khoản đầu tư tạo việc làm và tăng trưởng công nghiệp.”

Bà Lallie cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối nhân dân, đặc biệt trong giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với các ưu tiên của Nam Phi trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Về hòa bình và an ninh, Nam Phi chia sẻ cam kết của ASEAN về đối thoại và không can thiệp, đồng thời mong muốn hợp tác trong xây dựng hòa bình và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt.

Tại lễ kỷ niệm, các Đại sứ quán ASEAN tại Pretoria đã mang đến cho quan khách những màn biểu diễn nghệ thuật, những trang phục truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc và những món ăn đặc trưng của đất nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pretoria mang đến sự kiện món nem rán (gồm cả vị truyền thống và sản phẩm phục vụ thực khách Halal) cùng món bún bò Nam Bộ nhận được sự yêu thích và khen ngợi.

Sự kiện lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN và 2 năm thiết lập Quan hệ Đối tác đối thoại ngành ASEAN-Nam Phi không chỉ khẳng định mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa ASEAN và Nam Phi mà còn mở ra triển vọng cho một tương lai hợp tác bền vững, lấy con người làm trung tâm./.

Theo TTXVN