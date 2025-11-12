ROX iPark – Tiên phong kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại tại Việt Nam

Giữa nhịp phát triển công nghiệp miền Bắc, ROX iPark nổi bật như người tiên phong kiến tạo khu công nghiệp thế hệ mới – nơi công nghệ, quản trị số và môi trường hòa quyện, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và bền vững. Từ KCN Quế Võ III, Gia Lộc, Minh Quang đến Đài Tư, ROX iPark khẳng định vị thế biểu tượng của công nghiệp thông minh, xanh và hiện đại – nơi “sản xuất gặp đô thị, hiệu quả gặp bền vững”.

ROX iPark – Hành trình tiên phong kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại

Là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp đi đầu tại miền Bắc, ROX iPark đã ghi dấu ấn với tầm nhìn chiến lược hướng tới phát triển bền vững và quản trị hiện đại. Với phương châm “công nghiệp gắn kết đô thị, xanh – thông minh – bền vững”, ROX iPark không chỉ xây dựng hạ tầng mà còn kiến tạo cả một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả và linh hoạt của doanh nghiệp.

Hiện nay, ROX iPark quản lý 14 khu công nghiệp trải rộng trên 8 tỉnh thành, với tổng diện tích gần 3.000 ha, là minh chứng rõ ràng cho năng lực phát triển và uy tín thương hiệu trên thị trường. Các dự án tiêu biểu như KCN Quế Võ III (Bắc Ninh), KCN Gia Lộc (thành phố Hải Phòng), KCN Minh Quang (Hưng Yên) hay KCN Đài Tư (Hà Nội) đều trở thành biểu tượng của mô hình công nghiệp thông minh, nơi sản xuất hiện đại hòa hợp với đô thị và môi trường.

Theo định hướng phát triển ESG, ROX iPark ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0, AI, Big Data, IoT trong quản lý vận hành các khu công nghiệp, giúp tối ưu hóa năng lượng, giám sát môi trường và quản lý hạ tầng một cách thông minh. Đây chính là nền tảng tạo nên sự khác biệt và vị thế tiên phong cho ROX iPark trong hành trình kiến tạo khu công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam.

ROX iPark – Nơi công nghiệp thông minh gặp đô thị hiện đại, kiến tạo hệ sinh thái sản xuất bền vững giữa lòng Hà Nội

Dấu ấn khác biệt giúp ROX iPark dẫn đầu xu hướng phát triển khu công nghiệp thế hệ mới

ROX iPark nổi bật với các khu công nghiệp hiện đại, quy hoạch đồng bộ, kết hợp hạ tầng tiên tiến và công nghệ vận hành thông minh. Bên cạnh đó, dự án áp dụng tiêu chuẩn ESG cùng chính sách chi phí minh bạch, tạo nền tảng vững chắc và hiệu quả cho mọi doanh nghiệp phát triển lâu dài. Dưới đây là những dấu ấn khác biệt của ROX iPark:

1) Vị trí chiến lược – Kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Hệ thống các KCN ROX iPark được quy hoạch tại những vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng, thuận tiện kết nối tới Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh – trung tâm công nghiệp và logistics lớn nhất miền Bắc.

Đơn cử như kcn Đài Tư chỉ cách trung tâm Hà Nội vài km, kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài và cảng biển quốc tế, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian logistics và tối ưu chi phí vận hành.

2) Hạ tầng đồng bộ – nền tảng cho mọi ngành sản xuất

Mỗi dự án ROX iPark được phát triển với hạ tầng “may đo” và đồng bộ, đảm bảo giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước và viễn thông luôn sẵn sàng.Các giải pháp tiên tiến được ứng dụng gồm:

- Điện mặt trời áp mái và chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng.

- Hệ thống xử lý nước thải theo chuẩn quốc tế.

- Mạng lưới giám sát thông minh với camera, cảm biến IoT giúp quản lý vận hành hiệu quả.

Quy hoạch hiện đại với giao thông rộng 24–40 m, cùng hệ thống điện – nước – viễn thông đồng bộ, đảm bảo vận hành ổn định cho mọi mô hình sản xuất.

3) Chi phí minh bạch – hỗ trợ toàn diện doanh nghiệp

ROX iPark triển khai mô hình “hạ tầng + dịch vụ” trọn gói, tối ưu chi phí vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện:

- Hỗ trợ pháp lý, cấp phép xây dựng và vận hành nhanh chóng.

- Các chi phí điện, nước, xử lý nước thải được công khai theo quy định, hạn chế tối đa phát sinh không minh bạch.

- Triển khai hệ thống ERP và quản trị nội bộ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí hành chính.

4) Định hướng ESG – bền vững từ nền tản

Công nghệ và quản trị số là trọng tâm để ROX iPark vận hành KCN hiệu quả và tạo giá trị dài hạn. Chiến lược phát triển xanh bao gồm:

- Giảm phát thải và tối ưu năng lượng.

- Tăng diện tích cây xanh, tạo môi trường thân thiện.

- Tích hợp công nghệ số trong quản lý và theo dõi dữ liệu môi trường, năng lượng theo thời gian thực.

ROX iPark hướng tới xây dựng các khu công nghiệp xanh, thông minh và thân thiện, hòa nhịp cùng xu hướng phát triển bền vững trên toàn cầu.

ROX iPark mang dấu ấn khác biệt với các KCN định hướng phát triển xanh hiện đại, thân thiện môi trường

Tầm nhìn của ROX iPark – Dẫn lối tương lai khu công nghiệp Việt Nam

Với tầm nhìn dài hạn, ROX iPark đang kiến tạo một hệ sinh thái khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững, nơi công nghiệp và môi trường phát triển hài hòa. Mỗi dự án không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là minh chứng cho mô hình quản trị hiện đại, gắn kết công nghệ, năng lượng sạch và tiện ích xanh, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.

Trong bối cảnh công nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, ROX iPark đẩy mạnh số hóa toàn bộ vận hành, ứng dụng công nghệ 4.0, AI, IoT và Big Data để tối ưu năng lượng, quản lý hạ tầng và giám sát môi trường theo thời gian thực. Mô hình Smart Industrial Park do ROX iPark phát triển hướng tới chuẩn quốc tế, giúp các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong sản xuất, logistics và quản lý.

Không dừng lại ở những khu công nghiệp hiện hữu, ROX iPark tiếp tục mở rộng quỹ đất chiến lược, kiến tạo chuỗi liên kết công nghiệp – logistics – dịch vụ phụ trợ, tạo ra mạng lưới toàn diện phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi bước đi đều nhằm mang đến môi trường minh bạch, thuận lợi và bền vững, giúp doanh nghiệp an tâm phát triển dài hạn tại Việt Nam.

ROX iPark – Đồng hành cùng nhà doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, hướng tới tương lai công nghiệp thông minh và xanh tại Việt Nam

ROX iPark không chỉ là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp mà còn là đối tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình hướng tới tương lai công nghiệp thông minh, xanh và hiện đại của Việt Nam.

