Rộng mở “mạch máu” giao thông xứ Thanh...

Hạ tầng giao thông là nền tảng cơ sở vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng, động lực cho kinh tế - xã hội tăng tốc, bứt phá. Những năm qua, ngoài các dự án (DA) hạ tầng giao thông đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, Thanh Hóa đang tập trung thực hiện các DA giao thông trọng điểm, mang dáng vóc, hơi thở thời đại mới, mở ra không gian thông thoáng, dư địa phát triển mới.

“Vượt nắng” thi công cầu Bồng Sơn (Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn).

Nếu để “khoe” về bức tranh hạ tầng giao thông tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây, có lẽ, việc bắt đầu câu chuyện bằng sự hiện hữu của cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45 sẽ gợi lên nhiều điều thú vị. Một dải cao tốc với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng; tổng chiều dài tuyến 63,37km, đi qua địa phận 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong đó, chiều dài thi công đường là 57,32km, chiều dài thi công cầu là 5,12km, chiều dài thi công hầm là 0,93km. Đoạn đi qua địa

bànThanh Hóa có chiều dài 49,02km và qua địa phận tỉnh Ninh Bình (cũ) có chiều dài 14,35km. Quy mô giai đoạn 1 của DA xây dựng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

DA được khởi công tháng 9/2020, trong giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch COVID-19 bùng phát, tác động lớn đến mọi mặt đời sống, diễn biến thời tiết thất thường, giá nhiên vật liệu tăng cao; thiếu hụt về nguồn cung (đặc biệt với nguồn vật liệu đất đắp). Khó khăn, thách thức là thế nhưng với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi”, “tăng tốc, về đích”, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phát động “phong trào thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật”; các ban quản lý DA, các nhà thầu hăng hái, nhiệt tình hưởng ứng; địa phương dốc sức phối hợp, DA được đưa vào khai thác, sử dụng đúng dịp 30/4/2023. Đặc biệt, để bảo đảm tính kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên nguồn lực, bố trí 7.512 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư một số DA lớn quy mô từ 4 - 8 làn xe kết nối các tuyến đường trọng điểm của địa phương với DA cao tốc thông qua các nút giao, như: Tuyến nối QL 1 với QL 45 và nút giao cao tốc Thiệu Giang; tuyến TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân và nút giao Đồng Thắng; tuyến nút giao Vạn Thiện với Vườn quốc gia Bến En; tuyến nối cao tốc với QL 1 đi Cảng nước sâu Nghi Sơn.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL 45 được đưa vào khai thác, sử dụng đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Thanh Hóa chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 3 giờ như trước, mở ra biết bao nhiêu thuận lợi, thời cơ, dư địa phát triển. Phát biểu tại lễ khánh thành DA xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Mai Sơn - QL 45, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: DA thành phần Mai Sơn - QL 45 là DA có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh có tuyến đường đi qua nói riêng. Tuyến đường đi vào vận hành sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Ninh Bình đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thông qua các nút giao liên thông, kết nối tỉnh Thanh Hóa với các trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội trên cả nước, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.

Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại. Từ đó tạo nền tảng cơ sở vật chất nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy du lịch, từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Giai đoạn 2021-2025, đã thực hiện nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới gần 710km QL và đường tỉnh, kết nối các trung tâm kinh tế động lực, các vùng, miền và kết nối với các trục giao thông huyết mạch của cả nước, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng một số DA lớn như: Đường giao thông nối TP Sầm Sơn (cũ) với Khu Kinh tế Nghi Sơn; tuyến đường Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa (cũ) đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến QL 1A; đường nối trung tâm TP Thanh Hóa với đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn; đường Vạn Thiện đi Bến En; đường nối QL 1A và QL 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (cũ) đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (cũ)...

Ngoài các DA hạ tầng giao thông đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, Thanh Hóa đang tập trung thực hiện các DA giao thông trọng điểm trên địa bàn như: DA đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, DA đường nối cao tốc Bắc – Nam, QL 1A đi Cảng Nghi Sơn; DA cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây... Những DA này khi hoàn thành, đi vào sử dụng không chỉ tạo điểm nhấn về hạ tầng mà còn là nền tảng, “xung lực” đối với sự phát triển, kết nối liên vùng và các trục kinh tế quan trọng của tỉnh.

Chúng tôi đến thăm công trường thi công cầu Bồng Sơn, đoạn giáp ranh giữa xã Các Sơn và xã Tượng Lĩnh – một trong những hạng mục thuộc tuyến số 1, DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1A đi Cảng Nghi Sơn trong những ngày sôi nổi, rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2025) và Quốc khánh 2/9. Trên công trường nắng nóng gay gắt, mồ hôi vã ra như tắm, ướt nhòa gương mặt, ướt đẫm cả lưng áo nhưng cán bộ, công nhân vẫn giữ tinh thần, khí thế thi đua lao động hăng say, trách nhiệm. Anh Ngô Văn Thông - Cán bộ kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Thanh Hóa cho biết: “Trên phạm vi mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đã khẩn trương huy động, tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, triển khai các mũi thi công. Ngoại trừ những yếu tố khách quan về thời tiết, khi thì mưa bão, lúc lại nắng nóng gay gắt, về cơ bản, quá trình thi công diễn ra tương đối thuận lợi”.

DA đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1A đi Cảng Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 với tổng mức đầu tư là 1.345 tỷ đồng, được khởi công tháng 2/2024, theo kế hoạch sau 27 tháng hoàn thành thi công. DA gồm 2 tuyến đường, trong đó tuyến số 1 là đường tỉnh 512, đoạn từ QL 1 đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài 10,3km, qua phường Tân Dân, xã Các Sơn và xã Tượng Lĩnh. Tuyến số 2 là đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến nút giao vào đường cao tốc Bắc - Nam có chiều dài 3km thuộc địa phận xã Trường Lâm.

Anh Lê Viết Khôi, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định (Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa), chia sẻ: “Quá trình thi công còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như công tác giải phóng mặt bằng; tính chất kỹ thuật của DA tương đối phức tạp, một số đoạn tuyến phải xử lý nền yếu, một số vật liệu thi công khan hiếm và giá tăng cao... Ban đã tăng cường cán bộ, kỹ sư­ lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương nơi DA đi qua và các nhà thầu để giải quyết khó khăn, vướng mắc; vận động Nhân dân đồng thuận, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng”.

Hiện tại, DA đã thi công cơ bản hoàn thành 5,5km đường giao thông, trong đó khoảng 2km đã thi công hoàn thành thảm bê tông nhựa; đang thi công đào hạ nền đoạn qua núi thuộc địa phận xã Các Sơn; thi công cống thoát nước ngang; thi công cơ bản hoàn thành 6/7 cầu trên tuyến, riêng cầu vượt đường sắt và đường QL 47B đã thi công được khoảng 55% khối lượng .Tính đến cuối tháng 8/2025, các đơn vị thi công toàn DA đạt trên 45% so với tổng khối lượng phải thi công. Anh Mai Ngọc Khang, Phó Giám đốc Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa, Giám đốc điều hành DA đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1A đi Cảng Nghi Sơn, nhận định: “DA được đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối liên vùng trong khu vực, hình thành tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với QL 1 và cao tốc Bắc – Nam. DA sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian lưu thông giữa các xã phía Tây của tỉnh với Khu Kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối đường cao tốc Bắc - Nam, đường Nghi Sơn - Thọ Xuân và các tuyến đường khu vực với Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cảng Nghi Sơn. Đồng thời, tạo giao thông thuận lợi cho các khu công nghiệp dọc tuyến, tăng tính kết nối du lịch ven biển”.

Với sứ mệnh “đi trước mở đường”, phát triển hạ tầng giao thông là mở đường vươn tới tương lai... “mạch máu” giao thông xứ Thanh ngày càng thông thoáng, rộng mở. Tin tưởng rằng, với thế và lực như đã có, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mở ra những con đường động lực, đại lộ thênh thang kết nối vào hành trình tương lai tươi sáng, trở thành động lực cho Thanh Hóa vững tin đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Thùy – Hương