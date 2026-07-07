Ronaldo xúc động chia tay kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp; Việt Cường tự tin cạnh tranh vị trí trên hàng công Đội tuyển Việt Nam

Thông báo mở bán vé trực tuyến trận giao hữu ĐT Việt Nam - Myanmar; Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026; Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 7/7: Các trận đấu tâm điểm vòng 1/8... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (7/7).

Việt Cường tự tin cạnh tranh vị trí trên hàng công Đội tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 6-0 trước Siheung FC, ĐT Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Incheon để chuẩn bị cho trận đấu tập tiếp theo gặp Yongin FC vào ngày 8/7.

Việt Cường không ngại cạnh tranh với Xuân Son và nhóm cầu thủ nhập tịch. Ảnh: VFF

Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường - người vừa ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển khẳng định tinh thần sẵn sàng chinh phục thử thách.

Dù đội hình đang có nhiều nhân tố mới chất lượng, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch, Việt Cường không hề e ngại mà coi đây là động lực để hoàn thiện bản thân. Anh bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực hết mình nếu được trao cơ hội và cho biết rất mong chờ được sát cánh cùng Nguyễn Xuân Son trên hàng công, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tại AFF Cup 2026.

Thông báo mở bán vé trực tuyến trận giao hữu Đội tuyển Việt Nam - Myanmar

Ban Tổ chức chính thức phát hành vé trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar với ba mệnh giá: 100.000, 200.000đ và 300.000 đồng.

Ban Tổ chức phát hành ba mệnh giá vé.

Vé được bán độc quyền trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU từ 10h ngày 8/7 đến 23h59 ngày 11/7/2026. Người hâm mộ cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để xác thực thông tin khi mua. Vé sẽ được Vietnam Post chuyển phát nhanh đến địa chỉ đăng ký; trường hợp nhận tại bưu cục (Thái Nguyên) sẽ áp dụng theo quy định cụ thể.

Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026

Giấc mơ vô địch World Cup 2026 của Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Merino ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: La Presse

Bàn thắng quyết định của Mikel Merino ở phút 90+1 đã đưa “Bò tót” vào tứ kết, đồng thời tiễn Ronaldo rời sân khấu World Cup trong kỳ giải cuối cùng của sự nghiệp.

Ngay sau thất bại, HLV Roberto Martinez xác nhận rời cương vị “thuyền trưởng” đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhà cầm quân này cho biết chu kỳ của ông đã kết thúc và muốn tạo cơ hội để ban lãnh đạo mới xây dựng định hướng cho tương lai, đặc biệt khi Bồ Đào Nha sẽ đồng đăng cai World Cup 2030.

HLV Martinez chỉ đạo cầu thủ ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Martinez cũng dành những lời tri ân sâu sắc đến Ronaldo, tôn vinh anh là biểu tượng vĩ đại của bóng đá thế giới. Sự ra đi của cả HLV Martinez lẫn Ronaldo đánh dấu một giai đoạn chuyển giao quan trọng cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo xúc động chia tay kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Sau thất bại trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã không thể kìm được những giọt nước mắt khi vẫy chào người hâm mộ trên sân Dallas. Khoảnh khắc này khép lại hành trình đầy vinh quang nhưng cũng nhiều nuối tiếc của siêu sao 41 tuổi tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo khóc sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Dallas, Arlington, Texas, Mỹ ngày 6/7/2026. Ảnh: AFP

Dù không thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup, Ronaldo vẫn rời giải với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup và giữ vững vị thế là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha.

Nhận được sự tri ân từ người hâm mộ và đồng đội cũ Wayne Rooney, CR7 chính thức chia tay đấu trường World Cup, để lại một di sản khổng lồ cho bóng đá thế giới.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 7/7: Các trận đấu tâm điểm vòng 1/8

Vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra đầy kịch tính với ba cặp đấu quan trọng vào ngày 7/7 và rạng sáng 8/7.

Lúc 7h00 ngày 7/7, chủ nhà Mỹ đối đầu với Bỉ tại sân Lumen Field. Dù thiếu vắng Balogun do án treo giò, đội bóng xứ cờ hoa vẫn tràn đầy quyết tâm trước một Bỉ vừa trải qua trận cầu vất vả trước Senegal.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập diễn ra vào lúc 23h ngày 7/7. Ảnh: Khelnow

Lúc 23h00, Argentina của Lionel Messi sẽ chạm trán Ai Cập trên sân Mercedes-Benz. Trong khi Messi khao khát ghi bàn thắng thứ 8 để bám đuổi danh hiệu Vua phá lưới, Mohamed Salah cũng quyết tâm đưa Ai Cập lần đầu góp mặt tại tứ kết.

Lúc 3h00 ngày 8/7, Colombia sẽ đối đầu với Thụy Sĩ. Cả hai đều đang có phong độ cao với hàng thủ vững chắc, hứa hẹn màn so tài cân sức. Tất cả các trận đấu đều được trực tiếp trên hệ thống VTV và VTVGo.

HS