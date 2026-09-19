Nguồn vốn vay tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế

Nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thông qua tổ chức hội LHPN đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều hội viên phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tổ hợp tác đan chao đèn lồng xuất khẩu Vĩnh Kỳ (xã Vĩnh Lộc) tạo việc làm cho nhiều lao động từ nguồn vốn vay Agribank.

Tại thôn Yên Lạc, mô hình trồng măng tây của chị Đặng Thị Hoa là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2020, gia đình chị Hoa được vay 100 triệu đồng để trồng măng tây với diện tích 0,6ha. Gia đình chị cần mẫn chăm sóc để cây măng tây sinh trưởng tốt và cho thu hoạch thường xuyên. Chị Hoa chia sẻ: “Vào mùa xuân, gia đình tôi thu hoạch đạt khoảng 70kg đến 1 tạ/ngày; mùa hè từ 20 đến 30kg/ngày. Giá bán dao động mỗi kg từ 40 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng trở lên, tùy loại. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại các nhà hàng, khách sạn ở Hà Nội và Hải Phòng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.

Cũng từ nguồn vốn vay 300 triệu đồng của Agribank thông qua tổ chức hội, chị Trần Thị Nhung, tổ trưởng tổ hợp tác đan chao đèn lồng xuất khẩu Vĩnh Kỳ, thôn Nghĩa Kỳ đã có điều kiện đầu tư nguyên vật liệu, duy trì và mở rộng sản xuất. Từ một nhóm phụ nữ học nghề ban đầu chỉ vài người, đến nay tổ hợp tác đã thu hút gần 100 thành viên, tạo việc làm với thu nhập từ 2,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/người/tháng. Nguồn vốn vay đã giúp tổ hợp tác duy trì sản xuất trong những giai đoạn khó khăn và phát triển ổn định.

Đây là hai trong số nhiều khách hàng của Agribank được vay vốn thông qua Hội LHPN xã đang phát huy hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc có hơn 1.000 hội viên đang được tiếp cận gần 167 tỷ đồng dư nợ từ Agribank để phát triển kinh tế. Hội LHPN xã đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng và người dân, phối hợp quản lý nguồn vốn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức hội, dòng vốn tín dụng ưu đãi đã đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Tính đến đầu tháng 8/2026, tổng dư nợ cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa xã Vĩnh Lộc đạt hơn 182,4 tỷ đồng với 52 tổ vay vốn và 1.149 thành viên còn dư nợ. Trong đó, Hội LHPN quản lý dư nợ gần 167 tỷ đồng thông qua 45 tổ vay vốn với 1.052 hội viên tham gia. Đáng chú ý, 98% tổ vay vốn được xếp loại A. Kết quả đó đã phản ánh chất lượng tín dụng và hiệu quả quản lý nguồn vốn ở mức cao.

Bà Trần Thị Tố Minh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hội viên phụ nữ tập trung đầu tư sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã khẳng định hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích và tạo động lực cho nhiều hội viên khác mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình”.

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Agribank Bắc Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra thực tế quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ở các cơ sở hội, trong đó có xã Vĩnh Lộc. Đoàn công tác kiểm tra các tổ cho vay vốn và 20 hộ vay vốn Agribank. Qua kiểm tra, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh, qua đó phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đang trở thành động lực quan trọng giúp phụ nữ xã Vĩnh Lộc tự tin phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo và khát vọng vươn lên làm giàu của phụ nữ nông thôn trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Hà