Dịch vụ xe ghép: Thuận lợi và những vấn đề đặt ra

Không phải ra bến, linh hoạt thời gian, được đón - trả tận nơi với mức chi phí thấp hơn nhiều so với thuê xe riêng, dịch vụ xe ghép đang trở thành lựa chọn của không ít người dân khi di chuyển trong tỉnh và tới một số tỉnh, thành lân cận. Sự phát triển của loại hình này tạo thêm lựa chọn đi lại thuận tiện, song cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định về kinh doanh vận tải.

Sự linh hoạt trong đón, trả khách tạo sức hút cho dịch vụ xe ghép.

Có công việc tại Bắc Ninh vào đầu giờ chiều, thay vì bắt taxi ra bến xe rồi tiếp tục trung chuyển khi đến nơi, anh Lê Quang Hào ở phường Hạc Thành lựa chọn đặt một chuyến xe ghép. Từ tối hôm trước, anh gửi địa chỉ đón, điểm đến và thời gian mong muốn qua điện thoại. Sáng hôm sau, lái xe liên hệ xác nhận, đến đón tại nhà và đưa khách tới đúng địa chỉ. “Đi xe ghép thuận tiện nhất là không phải đổi nhiều chặng. Với người mang theo hành lý hoặc đi cùng trẻ nhỏ thì việc được đón, trả tận nơi giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian”, anh Hào chia sẻ.

Sự thuận tiện ấy là một trong những lý do dịch vụ xe ghép ngày càng được nhiều hành khách lựa chọn. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “xe ghép Thanh Hóa - Hà Nội” trên mạng xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm, người dùng có thể tiếp cận hàng chục đầu mối cung cấp dịch vụ. Qua khảo sát một số đơn vị công khai thông tin trên internet, các tuyến phổ biến hiện tập trung vào Thanh Hóa - Hà Nội, Thanh Hóa - sân bay Nội Bài, Thanh Hóa - Bắc Ninh, Ninh Bình và một số tỉnh phía Bắc. Phương tiện chủ yếu là xe 5 chỗ, 7 chỗ, nhận khách theo khung giờ hoặc bố trí chuyến theo nhu cầu thực tế.

Một ưu điểm khác của xe ghép là tiết kiệm chi phí nhờ kết nối những hành khách có cùng hoặc gần hành trình. Khảo sát bảng giá của một số đơn vị cho thấy, tuyến TP Thanh Hóa - Hà Nội phổ biến khoảng 350.000 - 400.000 đồng/người; đi sân bay Nội Bài khoảng 400.000 - 450.000 đồng/người, tùy điểm đón. Với những địa bàn xa trung tâm, mức giá có thể cao hơn do quãng đường đón khách dài. Trong khi đó, thuê trọn xe 5 chỗ từ TP Thanh Hóa đi Hà Nội có giá tham khảo khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng/chuyến, đi Nội Bài khoảng 1,5 triệu đồng. Vì vậy, với người đi một mình hoặc nhóm ít người, xe ghép giúp giảm đáng kể chi phí mà vẫn bảo đảm sự thuận tiện trong đón, trả.

Cùng với giá cả, cách thức đặt xe đơn giản cũng góp phần tạo sức hút cho loại hình này. Thay vì phải đến bến hoặc đại lý mua vé, hành khách có thể đặt chuyến qua điện thoại, zalo hoặc website. Một số đơn vị quảng bá phục vụ 24/7, bố trí nhiều khung giờ trong ngày; có đơn vị công bố tần suất khoảng 30 phút/chuyến, đáp ứng nhu cầu của người có lịch trình đột xuất.

Sự phát triển của xe ghép cũng phản ánh thay đổi trong thói quen sử dụng dịch vụ vận tải. Điện thoại thông minh, mạng xã hội giúp hành khách và đơn vị cung cấp phương tiện kết nối nhanh hơn; hành trình được bố trí linh hoạt theo điểm đi, điểm đến và thời gian của khách. Những ghế trống trên cùng hành trình được tận dụng, qua đó chia sẻ chi phí giữa các hành khách. Đây là những lợi thế nhất định so với một số phương thức vận tải truyền thống.

Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là những vấn đề cần lưu ý về chất lượng dịch vụ và an toàn. Thị trường xe ghép hiện khá đa dạng, từ doanh nghiệp, đơn vị vận tải đến những đầu mối quảng bá chủ yếu qua mạng xã hội. Vì vậy, trước khi đặt chuyến, hành khách cần tìm hiểu kỹ đơn vị cung cấp, phương tiện, giá, thời gian và địa điểm đón - trả, số lượng khách ghép cũng như các khoản chi phí có thể phát sinh; ưu tiên lựa chọn những đơn vị công khai thông tin, có phương thức đặt xe và xác nhận hành trình rõ ràng.

Pháp luật hiện hành đã có những quy định nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, trong đó Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện chế tài đối với vận tải hành khách theo hợp đồng, xe cá nhân chở người có thu tiền hoặc nhận đặt chỗ không đúng quy định. Điều này đặt ra yêu cầu các loại hình vận tải linh hoạt phải hoạt động đúng pháp luật, bảo đảm an toàn cho hành khách. Bởi vậy, giá rẻ không nên là tiêu chí duy nhất khi lựa chọn xe ghép. Hành khách cần ưu tiên đơn vị có thông tin rõ ràng, phương tiện bảo đảm điều kiện hoạt động, lịch trình minh bạch, lái xe chuyên nghiệp và tổ chức ghép khách hợp lý, để sự thuận tiện luôn đi cùng an toàn.

Từ một lựa chọn mang tính tự phát, xe ghép đang dần trở nên quen thuộc trên nhiều hành trình từ Thanh Hóa đi các tỉnh, thành. Sức hút đến từ sự thuận tiện, linh hoạt và mức chi phí phù hợp với người đi một mình hoặc nhóm ít người. Khi nhu cầu đi lại ngày càng chú trọng tính cá nhân hóa, những chuyến xe “chung hành trình, chia chi phí” vẫn còn dư địa phát triển. Tuy nhiên, tiện ích chỉ thực sự bền vững khi hoạt động xe ghép được tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải, để mỗi chuyến đi không chỉ thuận tiện mà phải an toàn.

Bài và ảnh: Trần Hằng