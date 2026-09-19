Ấm tình người từ những suất cơm 0 đồng

Đều đặn vào ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, khoảng 7h sáng tại “Nhà ăn 0 đồng” ở số nhà 328 đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Hạc Thành) lại rộn ràng tiếng nói cười của các tình nguyện viên. Mỗi người đều chọn cho mình một phần việc để làm, người đi chợ, nhặt rau, sơ chế thực phẩm đến nấu ăn, chia từng suất ăn. Công việc quen thuộc này được mọi người làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm với mong muốn những suất cơm nóng hổi đến tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Những suất cơm nghĩa tình được các tình nguyện viên trao tận tay người bệnh.

Các tình nguyện viên đều có hoàn cảnh, công việc và độ tuổi khác nhau. Có người đã ngoài 70 tuổi, ở tuổi trung niên, thậm chí các học sinh, sinh viên cũng thu xếp thời gian học tập để gắn bó với công việc quen thuộc và ý nghĩa này. Vừa sắp xếp những suất cơm lên bàn phát cho người bệnh, chị Lê Thị Liễu, phường Hạc Thành, người có nhiều năm gắn bó với nhà ăn, chia sẻ: “Công việc này giúp tôi có điều kiện được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Có thể thấy, mặc dù cuộc sống khác nhau, nhưng họ có điểm chung là hoàn cảnh khó khăn, lo ăn từng bữa. Thấu hiểu những vất vả đó, không chỉ tham gia mà tôi còn kết nối với nhiều người cùng chung tấm lòng để gắn bó với công việc thiện nguyện này. Bản thân tôi hạnh phúc vì góp một phần nhỏ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, đồng thời lan tỏa tình yêu thương đến mọi người".

Không chỉ luôn giữ cho nhà ăn sạch sẽ mà để mỗi suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm, các tình nguyện viên luôn cẩn thận trong từng khâu từ việc chọn nguyên liệu tươi ngon đến việc sơ chế, nấu ăn và chia các suất ăn tới từng bệnh nhân. Các thực đơn cũng được tình nguyện viên lên đơn và thay đổi thường xuyên để phù hợp với khẩu vị của từng người. Nhận suất ăn từ các tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Bày, xã Biện Thượng không giấu khỏi xúc động khi kể về quãng thời gian suốt 5 năm thuê trọ để tiện cho việc chạy thận của chồng. Do gia đình bà không khá giả, mọi sinh hoạt phụ thuộc chủ yếu vào các con, trong khi đó bệnh tật thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện nên vợ chồng bà không có thêm được nguồn thu nhập nào. Vì vậy, từ khi biết đến “Nhà ăn 0 đồng”, bà thường xuyên đến nhận những suất cơm ấm áp nghĩa tình này.

“Suất cơm chay có 3 món ăn kèm với canh rau rất ngon và thường xuyên được thay đổi nên hợp với khẩu vị của mọi người. Không chỉ có suất ăn no bụng mà đến đây tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của mọi người trong từng cử chỉ, việc làm hay nhiều khi là lời động viên vợ chồng tôi. Chính vì vậy mỗi khi nhận suất cơm tôi thấy rất ấm lòng”, bà Bày chia sẻ.

5 năm qua, “Nhà ăn 0 đồng” đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hạc Thành. Đây là chuỗi nhà ăn thứ 19 trong chuỗi nhà ăn trên cả nước. Nhà ăn đi vào hoạt động từ năm 2021, kinh phí hoạt động ban đầu dựa vào sự đóng góp của người sáng lập và các thành viên tham gia, tuy nhiên sau một thời gian đi vào hoạt động đã tạo sức lan tỏa và nhận được sự chung tay của cộng đồng. Người hỗ trợ gạo, rau và những loại thực phẩm khác, cũng có người dành thời gian để tham gia vào các công đoạn nấu ăn. Sự đóng góp đó đã giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có những suất ăn đầy đặn, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chị Trần Thị Khuyên, trưởng ban điều hành “Nhà ăn 0 đồng”, cho biết: “Những suất cơm tuy nhỏ nhưng là cách để chúng tôi chia sẻ một phần nào những khó khăn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, giúp họ có được suất ăn đủ đầy. Rất mừng vì từ hoạt động ý nghĩa này, nhiều người biết đến nhà ăn và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Hiện mỗi ngày, các tình nguyện viên trao 400 - 500 suất ăn đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Những suất cơm được trao đi có thể không lớn lao về vật chất nhưng phía sau đó là sự góp sức của nhiều người với tấm lòng hướng về cộng đồng. Và chính tình yêu thương đong đầy đó, từ những suất cơm 0 đồng, những câu chuyện đẹp về tình người tiếp tục được gắn kết và lan tỏa.

Bài và ảnh: Trung Hiếu