Xã Nông Cống còn 8 thôn ngập sâu, 70 hộ dân bị cô lập

Đến 10h ngày 19/9, xã Nông Cống vẫn còn 8/19 thôn bị ngập sâu với 612 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, 70 hộ/157 nhân khẩu còn bị cô lập. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực ngập sâu, chủ động phương án ứng phó và di dời người dân khi cần thiết.

Tình trạng ngập sâu tại thôn Thống Nhất, xã Nông Cống.

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống, mực nước đo tại Trạm Thủy văn Chuối lúc 8h ngày 19/9 là 3,63m, cao hơn mức báo động III là 0,13m. Dự báo trong 1-2 giờ tới, mực nước lũ trên sông Yên tiếp tục xuống, ở mức khoảng 3,45m, thấp hơn báo động III là 0,05m.

Toàn xã hiện còn 612 hộ thuộc 8/19 thôn bị ngập. Trong đó, 70 hộ với 157 nhân khẩu còn bị cô lập. Địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ 461 hộ, 286 hộ đã trở về nhà; di dời tập trung 23 hộ với 50 người, trong đó 13 hộ với 32 người đã trở về.

Sáng 19/9, lãnh đạo xã Nông Cống đã trực tiếp xuống địa bàn các thôn kiểm tra, rà soát các hộ dân đang ở vùng ngập sâu.

Tình trạng nước ngập sâu cũng đã gây thiệt hại to lớn về nông nghiệp, khi toàn xã có tới 115,5 ha lúa bị ngập, trong đó 103 ha trong đê và 12,5 ha ngoài đê; 2,5 ha hoa màu và 116 ha cây hàng năm bị ngập.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống đã tổ chức họp, triển khai các phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cán bộ, công chức; đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ.

UBND xã cũng chỉ đạo các thôn rà soát hộ nghèo, hộ neo đơn, người già yếu và các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ mất an toàn, ngập lụt để chủ động phương án di dời. Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu như Cống Mã Cả tại thôn Xuân Trường, Cống Mã Lai tại thôn Lê Xá và tuyến đê tả sông Yên để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp vẫn bị ngập sâu.

Cùng với đó, thông tin về diễn biến mưa lũ được liên tục cập nhật trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin và các nhóm Zalo của thôn, cụm dân cư để người dân chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng được bố trí kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Địa phương đã chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, phao cứu sinh, loa cầm tay; đồng thời huy động các phương tiện ô tô, máy xúc và nguồn cung cấp đất, đá, cát, nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm, sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đình Giang