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Rà soát, xử lý các tồn tại về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc

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Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương rà soát, xử lý các tồn tại về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc gồm: Cầu Giẽ-Ninh Bình, Nội Bài-Lào Cai và Đà Nẵng-Quảng Ngãi do doanh nghiệp quản lý, khai thác.

Rà soát, xử lý các tồn tại về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương rà soát, xử lý các tồn tại về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc gồm: Cầu Giẽ-Ninh Bình, Nội Bài-Lào Cai và Đà Nẵng-Quảng Ngãi do doanh nghiệp quản lý, khai thác.

Rà soát, xử lý các tồn tại về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương rà soát điều kiện khai thác, phương án tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ khai thác, tổ chức phân làn và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nghiên cứu phương án tổ chức giao thông bảo đảm đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề; rà soát quy định về tốc độ khai thác, tốc độ theo từng làn xe, hệ thống báo hiệu đường bộ và hoàn thiện hồ sơ phương án tổ chức giao thông theo quy định.

Đối với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tập trung rà soát điều kiện khai thác thực tế, đặc biệt là làn dừng xe khẩn cấp.

Trường hợp điều kiện khai thác không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, VEC phải chủ động nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, trong đó có việc điều chỉnh tốc độ khai thác khi cần thiết và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đối với đoạn Km123-Km244 tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC khẩn trương rà soát toàn bộ các vị trí đang thi công trên tuyến và tổ chức khắc phục ngay những tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn, biển chỉ dẫn, giá long môn và các nội dung khác của phương án tổ chức giao thông, bảo đảm thống nhất với phương án đã được phê duyệt và phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

VEC cũng phải nghiên cứu bổ sung vào phương án tổ chức giao thông các quy định cụ thể về chức năng từng làn xe, đối tượng phương tiện được phép lưu thông, nguyên tắc chuyển làn, vượt xe và các trường hợp hạn chế lưu thông kéo dài trên làn sát dải phân cách giữa.

VEC phải định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả phương án tổ chức giao thông trên cơ sở tình hình khai thác thực tế. Khi điều kiện khai thác, kết cấu hạ tầng thay đổi hoặc phát sinh bất cập trong quá trình vận hành, doanh nghiệp phải kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam đặt thời hạn trước ngày 26/8/2026 để VEC hoàn thành việc rà soát, khắc phục các tồn tại; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cục./.

Theo TTXVN

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