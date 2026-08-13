Người trẻ “gánh” việc làng sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7/2026, nhiều cộng đồng dân cư ở Thanh Hóa bước vào một giai đoạn mới với địa bàn rộng hơn, số hộ dân đông hơn và yêu cầu quản lý cũng cao hơn. Trong sự chuyển mình ấy, những trưởng thôn trẻ đang trở thành điểm tựa quan trọng.

Lãnh đạo và các đoàn thể thôn Phú Lộc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Những ngày cuối tháng 7, tại nhà văn hóa thôn Phú Lộc, xã Hoa Lộc, không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Trẻ em tập luyện văn nghệ, đoàn viên thanh niên chuẩn bị đạo cụ, người dân gặp nhau trao đổi công việc. Đó là những hoạt động tưởng như bình thường, nhưng với người dân Phú Lộc, đây là những sinh hoạt cộng đồng đầu tiên kể từ khi ba thôn: Giữa, Trước và thôn Hậu sáp nhập thành một. Sau sáp nhập, Phú Lộc có diện tích hơn 232ha và gần 900 hộ dân. Quy mô ấy khiến khối lượng công việc của trưởng thôn tăng lên đáng kể, từ nắm bắt tình hình sản xuất, tuyên truyền chủ trương, giải quyết kiến nghị của người dân đến tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Áp lực công việc ấy đặt lên vai một người trẻ - trưởng thôn Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1991. Ở tuổi 35, chị Ngọc từng là cán bộ không chuyên trách cấp xã, có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị. Sau sắp xếp, chị được tín nhiệm đảm nhận vai trò người đứng đầu thôn mới. Công việc không chỉ là tiếp nối những nhiệm vụ của các thôn cũ mà còn phải giúp ba cộng đồng từng có nếp sinh hoạt riêng dần hình thành một cộng đồng thống nhất.

Bài toán đặt ra không chỉ là giảm số lượng đầu mối mà còn phải làm sao để người dân ở ba cộng đồng cũ không cảm thấy khoảng cách. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vì thế trở thành một cách để kết nối. Theo chị Ngọc, trước sáp nhập, mỗi thôn có quy mô nhỏ nên nhiều hoạt động được tổ chức riêng, nguồn lực huy động cũng hạn chế. Khi hợp nhất, số hộ dân tăng lên, lực lượng tham gia đông hơn, việc tổ chức hoạt động chung cũng có điều kiện thuận lợi hơn. Trẻ em có thêm không gian vui chơi, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu và cùng tham gia công việc chung.

Không ngồi chờ người dân đến phản ánh, chị cùng ban quản lý thôn trực tiếp đến các khu dân cư, trao đổi với từng hộ, kiểm tra sản xuất, lắng nghe những khó khăn và kiến nghị. Song song với công việc truyền thống của một trưởng thôn, chị chủ động cập nhật kiến thức công nghệ, ứng dụng các tiện ích số trong điều hành và hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ thông tin, xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chị Ngọc chia sẻ: “Địa bàn rộng hơn, số hộ dân nhiều hơn thì mình phải đi nhiều hơn, gặp người dân nhiều hơn. Cách làm ấy giúp tôi nhanh chóng nắm bắt những vấn đề phát sinh trong cộng đồng".

Tại xã Vạn Lộc, câu chuyện của anh Đào Văn Tăng, sinh năm 1993, lại cho thấy một thử thách khác. Sau sắp xếp, xã Vạn Lộc giảm từ 37 thôn xuống còn 20 thôn. Một trong những thôn mới có quy mô rất lớn là thôn Đa Lộc, được hình thành từ toàn bộ thôn Đông Thành, thôn Mỹ Điền một phần thôn Yên Hòa với 664 hộ, 2.759 nhân khẩu, diện tích hơn 251ha.

Điều đáng chú ý là anh Đào Văn Tăng không phải người hoàn toàn mới với công việc ở cơ sở. Trước khi trở thành trưởng thôn Đa Lộc mới, anh từng là trưởng thôn Mỹ Điền. Chính kinh nghiệm thực tế ấy giúp anh có thêm sự tự tin khi nhận nhiệm vụ mới. Nhưng anh cũng hiểu rằng, từ một thôn cũ đến một thôn mới với 664 hộ là một bước chuyển không nhỏ.

Anh Đào Văn Tăng cho biết: “Một trưởng thôn không chỉ truyền đạt chủ trương từ cấp trên xuống người dân. Họ còn phải là người trực tiếp giải thích, vận động, kết nối và xử lý những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Đặc biệt, với các thôn mới được hình thành từ nhiều thôn cũ, người trưởng thôn phải làm tốt một việc khó hơn đó là xây dựng sự gắn kết. Bởi sau sáp nhập, một thôn mới có thể được thành lập bằng một nghị quyết, nhưng một cộng đồng mới thì không thể hình thành chỉ bằng một quyết định hành chính".

Nhìn từ Phú Lộc, hình ảnh một nữ trưởng thôn 35 tuổi sử dụng công nghệ để điều hành công việc, trực tiếp xuống từng khu dân cư, cùng các đoàn thể tổ chức hoạt động cho người dân cho thấy một diện mạo mới của cán bộ cơ sở. Ở Đa Lộc, người trưởng thôn sinh năm 1993 phải đứng trước một cộng đồng 664 hộ và cũng chính từ nơi đây những “Trưởng thôn 9X” đang bắt đầu viết lên câu chuyện “gánh việc làng” bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Xã Hoa Lộc trước khi sắp xếp có 40 thôn. Sau khi thực hiện phương án mới, số lượng giảm xuống còn 15 thôn, giảm 25 đầu mối, tương đương 62,5%. Từ ngày 1/7/2026, các thôn mới chính thức đi vào hoạt động, cùng với đó là việc kiện toàn chi ủy, ban quản lý thôn và các chức danh chủ chốt.

Bài và ảnh: Hoàng Lan