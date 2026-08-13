Những người lính chi viện lên Bát Mọt xây trường

Những người lính chi viện lên Bát Mọt xây trường, trong số họ, có người là binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ dồi dào sức trẻ và lòng nhiệt huyết, đang cùng với nhà thầu chạy đua với thời gian, vượt nắng thắng mưa, hiện thực hóa ước mơ cho những học sinh nơi vùng cao biên giới xứ Thanh.

Quang cảnh công trình Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt. Ảnh: Minh Hiếu

Những ngày đầu tháng 8, không khí thi công trên công trường Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt càng trở nên khẩn trương. Gần 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đã được huy động phục vụ công trường. Trong số đó có hơn 120 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận lệnh chi viện cho biên giới từ ngày 5/8.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 762, cho biết: Ngay sau khi có mặt tại công trường, chúng tôi đã thống nhất phương án với chủ đầu tư và nhà thầu thi công, phụ trách các hạng mục công trình, phần việc. Từ sáng 6/8, các lực lượng chi viện đã bắt tay ngay vào làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Ở đây, những người lính được chia ca làm việc xuyên đêm ngày. Chiến sĩ này nghỉ, người sau lại tiếp bước. Họ đảm đương hầu hết các phần việc, từ đẩy hồ, bốc gạch, khuân vác, đào rãnh thoát nước, cho đến trộn hồ, xây trát.

Trong căn phòng thuộc dãy nhà lớp học cao tầng, binh nhì Nguyễn Trần Tiến Dũng (SN 2007, quê ở xã Nga Sơn), Tiểu đoàn 40 (Trung đoàn 762) được bố trí làm việc cùng một tổ thợ 6 người chăm chút trải nền hồ phục vụ công đoạn lát gạch. Phòng kín gió, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng Dũng và đồng đội vẫn miệt mài làm việc. Trải xong nền hồ căn phòng này, thợ ốp lát vào làm công đoạn tiếp theo, Dũng và đồng đội lại sang phòng khác. Công việc cứ thế tiếp diễn không ngớt, bởi phía trước là năm học mới đang đến gần.

Binh nhì, Nguyễn Trần Tiến Dũng bộc bạch: “Được thực hiện nhiệm vụ chi viện xây dựng trường học cho các em nhỏ vùng biên, em rất phấn khởi. Vậy nên, dù công việc có khó khăn, vất vả đến đâu, chúng em vẫn quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành bằng cả tinh thần người lính”.

Những người lính của Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trên công trường. Ảnh: Minh Hiếu

Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt được đầu tư hơn 170 tỷ đồng trên diện tích khoảng 180ha, phục vụ nhu cầu nội trú, bán trú cho hơn 600 học sinh và nhà công vụ của giáo viên. Để thi công dự án, nhà thầu là Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) đã huy động lượng lớn máy móc, thiết bị và nhân lực lên biên giới. Song do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là điều kiện thời tiết bất lợi, địa hình phức tạp, lại thường xuyên sạt lở, gây ách tắc sau những ngày mưa lớn... nên đến đầu tháng 8, công trình mới chỉ đạt khoảng 80% khối lượng thi công. Vậy nên sự chi viện của những người lính đã giúp chủ đầu tư, nhà thầu có thêm lực lượng phù hợp để bù lấp những “khoảng trống” trên công trường.

Thượng tá Nguyễn Đức Huấn, Giám đốc Chi nhánh 789.4, Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) chia sẻ: “Sự chi viện của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Đến ngày 10/8, công trình đã hoàn thành hơn 85% khối lượng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự chi viện và đang cùng nỗ lực với quyết tâm cao nhất đưa công trình về đích đúng hẹn”.

Mỗi ngày trôi qua, diện mạo ngôi trường vùng biên Bát Mọt càng thêm khác. Sự chi viện của những người lính trẻ lên biên giới xây trường học thể hiện tinh thần quyết tâm cả hệ thống chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim để hoàn thành Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt đúng hẹn khi năm học mới cận kề.

Đỗ Đức