Điểm chuẩn đại học 2026 phản ánh xu hướng chọn ngành của người trẻ

Điểm chuẩn đại học năm 2026 không chỉ cho thấy ngành nào “nóng”, mà còn phản ánh sự dịch chuyển lựa chọn nghề nghiệp theo việc làm và cơ hội phát triển.

Bức tranh điểm chuẩn phản ánh kỳ vọng của người trẻ về việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển trong tương lai.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 đã xuất hiện nhiều mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn những con số là sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh, khi các lĩnh vực STEM tiếp tục tăng sức hút, trong khi một số nhóm ngành kinh tế và khoa học xã hội có sự phân hóa rõ rệt.

STEM tiếp tục dẫn đầu

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy tới 29,54 điểm. Có 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của trường có điểm chuẩn trên 28.

Không chỉ tại Bách khoa Hà Nội, các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điện tử, vi mạch và bán dẫn cũng nằm trong nhóm có mức cạnh tranh cao tại nhiều trường đại học. Trước đó, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học lựa chọn các ngành STEM.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển đang giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về việc lựa chọn ngành học và định hướng phát triển bản thân.

Điểm chuẩn đại học 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lựa chọn ngành nghề của thí sinh, với STEM tiếp tục dẫn đầu sức hút.

Theo ông Vũ Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành khoa học, công nghệ tăng lên là tín hiệu tích cực trong bối cảnh đất nước cần nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới.

Khối kinh tế và xã hội phân hóa

Trong khi STEM tiếp tục tăng sức hút, mặt bằng điểm chuẩn của khối ngành kinh tế cho thấy sự phân hóa rõ nét. Đại học Ngoại thương vẫn có chương trình lấy tới 29,7 điểm, song sức nóng không còn trải đều giữa các ngành và các trường như những năm trước.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại, điểm chuẩn nhiều ngành kinh tế giảm nhẹ khi nhu cầu của thị trường lao động có sự điều chỉnh.

Sự thay đổi thể hiện rõ hơn ở nhóm khoa học xã hội và nhân văn. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn năm nay dao động từ 19 đến 25,5 điểm.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận định sự dịch chuyển lựa chọn từ nhóm khoa học xã hội, nhân văn sang STEM đã tác động mạnh đến mặt bằng điểm chuẩn.

Sư phạm, Y khoa vẫn giữ sức hút

Dù có biến động ở nhiều nhóm ngành, Sư phạm và Y khoa tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao. Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu với 29 điểm; nhiều ngành khác cũng vượt mốc 28 điểm.

Nhiều ngành công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu đạt điểm chuẩn gần tuyệt đối trong mùa tuyển sinh năm nay. Ảnh minh họa: Hải Nam

Trong khi đó, Đại học Y Hà Nội lấy 28,5 điểm với ngành Y khoa và 27,57 điểm với Răng - Hàm - Mặt.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chính sách hỗ trợ, nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm đều là những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định chọn ngành của thí sinh.

Bức tranh điểm chuẩn năm 2026 vì thế không đơn thuần là cuộc đua giữa những ngành “nóng” hay “hạ nhiệt”. Đằng sau các con số là sự dịch chuyển trong kỳ vọng của người trẻ về thị trường lao động, thu nhập và cơ hội phát triển trong tương lai.

Nguồn: https://vtv.vn/diem-chuan-dai-hoc-2026-phan-anh-xu-huong-chon-nganh-cua-nguoi-tre-100260812234848323.htm