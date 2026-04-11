Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động số 266-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN đã báo cáo tóm tắt Tờ trình số 1389/TTr-SKHCN về việc ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Tờ trình 1389).

Theo nội dung tờ trình, việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch là cần thiết nhằm kịp thời cập nhật các chỉ đạo mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Qua rà soát, Sở KH&CN đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, trong đó hệ thống chỉ tiêu được tinh gọn, cập nhật theo định hướng chính quyền số với tổng số 92 chỉ tiêu; đồng thời điều chỉnh 41 nhiệm vụ, bổ sung 47 nhiệm vụ mới, dừng 81 nhiệm vụ không còn phù hợp, còn lại 102 nhiệm vụ bảo đảm khả thi, sát yêu cầu phát triển.

Dự thảo cũng nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, phân công theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, gắn với đánh giá, thi đua, khen thưởng; tăng cường liên thông, đồng bộ, lấy dữ liệu và nền tảng số dùng chung làm nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo kế hoạch, đặc biệt là tính khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; cũng như nguồn lực thực hiện. Nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát, ưu tiên các nhiệm vụ mang tính đột phá, có tác động lan tỏa, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận sau một năm triển khai Kế hoạch hành động số 266-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; công nghệ từng bước được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch là cần thiết nhằm kịp thời cập nhật các chủ trương, định hướng của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đối với nội dung Tờ trình 1389, đồng chí cơ bản thống nhất với các ý kiến tại hội nghị, đồng thời đề nghị Sở KH&CN tiếp thu tối đa, đầy đủ các ý kiến góp ý; rà soát, điều chỉnh, loại bỏ những phần mềm, cơ sở dữ liệu không còn phù hợp; bổ sung, làm rõ căn cứ, lý do đối với các nội dung, nhiệm vụ mới, bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi, nhất là đối với các nội dung đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng lưu ý cần kịp thời cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ do Chính phủ, Trung ương giao; đồng thời rà soát, điều chỉnh những nhiệm vụ không còn phù hợp thực tiễn, trùng lặp hoặc thiếu tính khả thi. Các phần mềm, hệ thống công nghệ cần được thường xuyên cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện để nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đơn vị; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kinh phí thực hiện.

Đồng chí yêu cầu Sở KH&CN khẩn trương hoàn thiện Tờ trình trong tháng 4, tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, đơn vị liên quan; báo cáo UBND tỉnh trước kỳ họp tháng 4 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Trần Hằng