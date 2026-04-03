Rà soát, bổ sung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa sát thực tiễn phát triển mới

Sáng 3/4, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung để hoàn chỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với các lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường; khoa học và công nghệ; dân tộc và tôn giáo. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo 7 nhóm nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, gồm: Phương hướng phát triển nông - lâm nghiệp; phương hướng sử dụng đất; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên; tổ chức các vùng sản xuất tập trung, nông - lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phương hướng phát triển công trình thủy lợi; phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nội dung điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở rà soát lại thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời cập nhật các yêu cầu đặt ra từ quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và sử dụng đất hiệu quả hơn.

Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo các nội dung điều chỉnh, bổ sung theo định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào các lĩnh vực, ngành; phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ gắn với hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng số, mạng lưới viễn thông phục vụ mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, các ý kiến tập trung vào yêu cầu cập nhật các nội dung liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách an sinh, phát triển vùng sản xuất, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trong tình hình mới, phát huy văn hóa dân tộc gắn với du lịch...

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các Sở, đơn vị tư vấn trong việc rà soát, chuẩn bị các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, cơ bản bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh, việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều định hướng, mục tiêu phát triển mới đã và đang được đặt ra; đồng thời một số nội dung trong quy hoạch trước đây không còn phù hợp với thực tiễn hoặc cần được điều chỉnh để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đồng chí ghi nhận việc ngành nông nghiệp đã cập nhật thêm nhiều nội dung mới, trong đó có định hướng sản xuất xanh, sạch, xây dựng các chỉ tiêu phát triển phù hợp đến năm 2030. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý các nội dung liên quan đến hệ thống đê điều, thủy lợi cần được thể hiện ngắn gọn, rõ trọng tâm, dễ theo dõi hơn.

Đặc biệt, đối với nội dung về sử dụng đất, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị tư vấn làm việc với Sở Công Thương để xác định nhu cầu sử dụng đất phát triển cụm công nghiệp trong giai đoạn tới cần được tính toán sát với nhu cầu thực tế, khả năng thu hút đầu tư và hiệu quả sử dụng.

Đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu đơn vị chuyên môn tiếp tục bổ sung, cập nhật mục tiêu, định hướng phát triển theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như tái định cư, xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho các vùng sản xuất chuyên canh gắn với nhà máy, doanh nghiệp chế biến. Cùng với đó là tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa bàn.

Đồng chí cũng gợi mở cần hoạch định rõ hơn định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các đặc sản miền núi, nghiên cứu thêm các nội dung liên quan đến kinh tế rừng, trong đó có khả năng khai thác giá trị từ tín chỉ carbon rừng, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân, đồng thời gắn phát triển sinh kế với bảo vệ rừng, phát triển vùng sinh thái và du lịch.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các nội dung dự thảo cơ bản đã bám vào tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/11/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Kế hoạch số 266-KH/TU, song cần tiếp tục rà soát, cập nhật để bảo đảm phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, cần xác định rõ hơn định hướng phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả quản trị phát triển; đồng thời bổ sung, làm rõ hơn định hướng phát triển khu công nghệ cao, công nghệ số của tỉnh, cũng như các yếu tố nền tảng phục vụ xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao, công nghệ cao và các mô hình sản xuất hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các ngành, đơn vị tư vấn tiếp tục bám sát, nghiên cứu kỹ Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, rà soát lại toàn diện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý và góp ý hoàn chỉnh dự thảo, trên tinh thần: Nội dung nào không còn phù hợp thì mạnh dạn đề xuất điều chỉnh; nội dung nào còn thiếu, chưa cập nhật kịp yêu cầu phát triển mới thì phải bổ sung đầy đủ.

Việc hoàn thiện phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn và hoàn thành trong thời gian sớm nhất để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Minh Hằng