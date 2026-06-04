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Sáng nay, diễn ra Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

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Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Sáng nay, diễn ra Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Sáng nay, diễn ra Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được truyền hình trực tiếp vào 8h00 ngày 4/6 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Sáng nay, diễn ra Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước đó, sáng 3/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc phiên làm việc thứ nhất. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 đồng chí, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội.

Đại hội nghe trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Buổi chiều, Đại hội tiến hành thảo luận tại 5 tổ với các nội dung trọng tâm: Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Đại hội cũng thảo luận về đổi mới toàn diện công tác tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay; triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nguồn: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tiep-phien-trong-the-dai-hoi-xiv-cong-doan-viet-nam-100260603224022962.htm

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