Ra quân giải quyết tình trạng chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường Hạc Thành

Thời gian gần đây, tình trạng chợ tạm, chợ cóc và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn, cản trở cho người dân di chuyển trên các tuyến phố...

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an phường Hạc Thành và các tổ quy tắc đô thị đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các điểm họp chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm, nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, trật tự, xanh - sạch - đẹp.

Chợ Phú Thứ ở khu vực phố Phú Thứ Đông, phường Hạc Thành là khu chợ được hình thành lâu năm từ hơn 10 hộ dân với mục đích ban đầu nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân địa phương. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tiểu thương từ các địa bàn lân cận đã đưa hàng hóa về đây bày bán tạo thành một điểm phức tạp về trật tự công cộng. Đến nay khu vực này có khoảng hơn 30 hộ kinh doanh các loại. Hằng ngày vào giờ cao điểm rất đông đúc, người mua bán dừng đỗ xe ngay trên lòng lề đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để dẹp bỏ khu chợ này, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, xử lý vi phạm, tháo dỡ vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con di chuyển về các điểm chợ tập trung. Đối với những hộ không chấp hành, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Sau khi giải tỏa được hành lang an toàn giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng, các lực lượng cơ sở sẽ phân công đứng chốt không cho các hộ tái lấn chiếm vỉa hè để hoạt động trở lại.

Cùng với việc chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại chợ Phú Thứ, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường dọc tuyến Đại lộ Lê Lợi - một trong những tuyến đường trung tâm, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

Theo rà soát thống kê, hiện trên địa bàn phường Hạc Thành có 11 chợ cóc, chợ tạm, chủ yếu nằm trong các khu vực đông dân cư, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Các hoạt động kinh doanh tại đây là phương thức sinh kế của nhiều tiểu thương, do đó cần có phương án xử lý hài hòa, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân.

Song song với các biện pháp kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quy tắc đô thị, địa chính, quản lý thị trường để giải quyết hiệu quả tình trạng này.

Minh Phương (CTV)