Ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”

Chiều 24/7, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày hội gia đình Rollsport” năm 2026 và ra mắt mô hình "Gia đình công nhân hạnh phúc”.

LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban điều hành mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”.

Tại buổi lễ, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam đã công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt Ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động của mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”.

Ban Tổ chức chấm điểm phần thi vẽ tranh do con đoàn viên, công nhân lao động công ty tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cung cấp mã QR kết nối kênh tư vấn trực tuyến về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, người lao động.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức nhiều trò chơi, giao lưu gắn kết gia đình; trao quà của công ty cho con đoàn viên, công nhân lao động.

LĐLĐ tỉnh, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao quà cho các gia đình đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động; tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; tạo điều kiện để mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Hoàng Lan