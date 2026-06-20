Ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" xã Thọ Long

Ngày 20/5, Hội Nông dân xã Thọ Long tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” và tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và nghiệp vụ công tác hòa giải tại cơ sở cho các thành viên CLB.

Đại diện lãnh đạo UBND và Hội Nông dân xã ký kết quy chế phối hợp.

CLB gồm 50 thành viên chính thức. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã được bầu làm Chủ nhiệm CLB.

Việc thành lập CLB nhằm tạo môi trường để hội viên nông dân được tiếp cận, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy vai trò của hội viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh tại cộng đồng dân cư.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các kỹ năng thực tế trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, quy trình trợ giúp pháp lý cho người dân tại cơ sở, kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp dân sự.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Được biết, đến nay các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 190 mô hình “Nông dân với pháp luật”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân.

Hoài Linh