Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”

Chiều 24/3, Hội Nông dân (HND) phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án trồng hoa chất lượng cao.

Lãnh đạo HND tỉnh trao quyết định thành lập Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Tại buổi ra mắt, đại diện HND đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ, thông qua quy chế hoạt động và định hướng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong hội viên nông dân. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo điều kiện để các hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ Hội trong việc vận động nông dân phát triển kinh tế tập thể.

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn Quỹ 500 triệu đồng cho 5 hộ tham gia dự án trồng hoa chất lượng cao.

HND tỉnh thăm mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân phường Hàm Rồng.

Trong chương trình, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân nguồn vốn Quỹ 500 triệu đồng cho 5 hộ tham gia dự án trồng hoa chất lượng cao, với mức vay 100 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn này giúp các hộ hình thành mô hình tổ hợp tác trồng hoa theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và giá trị sản phẩm.

Việc thành lập Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và triển khai dự án vay vốn không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế mà còn tăng cường sự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

Hoàng Lan