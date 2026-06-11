Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh phường Bỉm Sơn

Chiều 11/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bỉm Sơn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp, doanh nhân CCB phường Bỉm Sơn.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, phường Bỉm Sơn tặng hoa chúc mừng CLB.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa Trịnh Xuân Lâm tặng hoa chúc mừng CLB.

Hội CCB phường Bỉm Sơn có 36 chi hội với 1.683 hội viên. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, nhiều hội viên CCB trên địa bàn phường đã năng động phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

CLB doanh nghiệp, doanh nhân CCB phường Bỉm Sơn được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thông qua hoạt động của CLB, tạo môi trường giao lưu, hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hội viên về kinh nghiệm quản lý, vốn, thị trường, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - kỹ thuật; góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh, tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh đã công bố, trao các quyết định thành lập CLB và công nhận Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp, doanh nhân CCB phường Bỉm Sơn gồm 7 thành viên. Đây là những doanh nhân CCB tiêu biểu, có tâm huyết, trách nhiệm, mong muốn được đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tổ chức Hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp CCB tỉnh.

Phan Nga