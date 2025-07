Triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sáng 26/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, các xã, phường, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp và đại diện các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính tham gia lấy mẫu.

Thanh Hóa là địa phương có số lượng lớn lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu qua các thời kỳ chiến tranh, vì thế, số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập hoặc chưa xác định được danh tính rất lớn. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 37.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó có trên 10.000 liệt sĩ không còn thân nhân để lấy mẫu; có hơn 27.000 liệt sĩ với trên 36.000 thân nhân có thể thu nhận mẫu ADN để xác định danh tính cho liệt sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác xác định danh tính liệt sĩ thông qua giám định ADN, lực lượng Công an Thanh Hóa đã vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức 25 tổ công tác với 120 trạm thu nhận tập trung, tiến hành rà soát, thu thập thông tin, tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên phạm vi toàn tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao nhất trong hành trình tìm kiếm, xác định thông tin cho liệt sĩ, sau giai đoạn 1 (từ ngày 12/5 đến ngày 16/5/2025), Thanh Hóa là đơn vị có số lượng thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ nhiều nhất toàn quốc với 933 mẫu của các trường hợp là mẹ đẻ liệt sĩ và 1 trường hợp là thân nhân cận huyết thống bên ngoại liệt sĩ. Qua đối sánh ADN đã xác định được danh tính của 2 liệt sĩ là Trịnh Văn Hai ở xã Đông Thành và Trịnh Quang Lâm ở xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện của thân nhân liệt sĩ xác định được danh tính phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

Bước sang giai đoạn 2 (từ ngày 3/7 đến ngày 20/7/2025), chỉ sau 17 ngày đêm thực hiện cao điểm, với tinh thần “Không để sót một mẫu nào, không nhầm một thân nhân nào; hành động khẩn trương nhưng tuyệt đối chính xác, tôn trọng thân nhân và danh dự liệt sĩ”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty Genestory và các đơn vị chức năng thu nhận được 36.454 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, vượt chỉ tiêu đề ra gần 1.000 mẫu. Bước đầu đã xác định được 1 danh tính liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc ta, Thanh Hóa luôn đóng vai trò là hậu phương lớn và là một trong những địa phương đi đầu trong việc đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Trong đó, đã có hàng vạn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thực hiện các nhiệm vụ khác. Nhiều tấm gương hi sinh anh dũng, kiên cường của người con Thanh Hóa đã góp phần minh chứng cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hi sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những hi sinh, mất mát to lớn của các gia đình anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là các bà mẹ; trong thời gian qua, bên cạnh các mặt công tác xây dựng và phát triển tỉnh nhà, công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” luôn được các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Thanh Hóa quan tâm thực hiện với nhiều việc làm thiết thực và nhân văn.

Chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng nỗi đau thương mất mát mà chiến tranh để lại cho đất nước, cho quê hương và mỗi gia đình, người thân liệt sĩ là vô cùng to lớn và không thể lấy gì bù đắp được. Hiện, vẫn còn không ít liệt sĩ mà gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội chưa tìm được mộ, chưa xác định được danh tính. Nỗi đau, sự day dứt luôn đi cùng năm tháng đối với mỗi gia đình, mỗi người thân, đồng chí, đồng đội.

Việc xây dựng ngân hàng gen ADN có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các liệt sĩ và gia đình, thân nhân liệt sĩ; thông qua đó, sẽ giúp nhận diện chính xác danh tính của liệt sĩ. Đây là điều rất quan trọng trong việc xác định các di hài liệt sĩ chưa được biết đến hoặc không có giấy tờ rõ ràng.

Đây không chỉ là kết quả của một nỗ lực chuyên môn, mà còn là biểu tượng sống động của đạo lý dân tộc, của lòng tri ân sâu sắc mà lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa dành cho các anh hùng liệt sĩ và thân nhân của họ. Những việc làm đầy nhân nghĩa ấy đã tiếp tục khẳng định hình ảnh cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích và sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thanh Hóa trong việc xác định danh tính liệt sĩ thời gian qua.

Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Công ty GeneStory, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và Nhân dân trong tỉnh đã đồng hành, chung tay trong hành trình nghĩa tình đầy nhân văn - tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh uỷ nêu rõ: Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN là bước tiến quan trọng, mang tính đột phá trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ hết sức phức tạp, khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì, khoa học và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Để Chương trình đạt được kết quả thiết thực, hiệu quả và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa to lớn của việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, từ đó tự nguyện tham gia, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, lấy mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thu nhận đầy đủ mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã xác định.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác đối sánh, giám định ADN và chuẩn bị chu đáo việc đón nhận và tổ chức truy điệu, an táng đối với các liệt sĩ đã xác định được danh tính một cách long trọng, trang nghiêm, chu đáo.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tham gia đồng hành, ủng hộ nguồn lực để thực hiện tốt chương trình xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và vai trò tiên phong, nòng cốt trong việc thu nhận, vận chuyển mẫu ADN bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để đẩy nhanh việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng rằng, với quyết tâm và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương, Chương trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN sẽ đạt được kết quả cao, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, cho đồng chí, đồng đội của liệt sĩ và cũng là thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ đã xác định được danh tính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ đã xác định được danh tính. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thu nhận mẫu ADN.

Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức đã tiến hành lấy mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hương