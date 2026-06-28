Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vạn Xuân

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Vạn Xuân luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Vạn Xuân tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Khang, Trưởng Công an xã Vạn Xuân, cho biết: "Hiện toàn xã có 1.335 hộ, với 6.078 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 50%, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Vạn Xuân đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân bằng nhiều hình thức thiết thực, như: Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình, lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an xã đã tham mưu cho UBND xã củng cố, thành lập ban chỉ đạo ANTT, tổ bảo vệ ANTT. Hiện trên địa bàn xã có 10 tổ bảo vệ ANTT hoạt động có hiệu quả, với 30 thành viên, các tổ chủ động trong công tác nắm tình hình và đã cung cấp trên 100 nguồn tin có giá trị về tình hình ANTT. Đồng thời giúp lực lượng công an giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, không để phức tạp tình hình, kiện tụng kéo dài. Cùng với đó, lực lượng công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10, Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các chương trình phối hợp về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hiện công an xã đang tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Vạn Xuân ra mắt 2 mô hình “Cổng trường với an toàn giao thông”; và mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”. Phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm tiếp tục được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Vạn Xuân luôn được giữ vững. Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên địa bàn xã.

Vũ Khắc