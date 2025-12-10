Quyết liệt hơn nữa triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 679/TB-VPCP ngày 9/12/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Lực lượng quân đội hỗ trợ dựng lại nhà cho dân. Ảnh: QK5

Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần nỗ lực của chính quyền các địa phương và các lực lượng quân đội, công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt vừa qua, đặc biệt là tập trung hỗ trợ xây dựng lại, sửa chữa nhà cho người dân; các địa phương, nhất là tỉnh Gia Lai và các lực lượng quân đội, công an đã vào cuộc tích cực, triển khai quyết liệt “chiến dịch Quang Trung” kịp thời khởi công xây dựng lại 971/1.635 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và sửa chữa xong 34.627/39.461 căn nhà bị hư hỏng.

Thủ tướng Chính phủ phê bình nghiêm khắc lãnh đạo tỉnh Quảng Trị không tham dự cuộc họp theo đúng thành phần được triệu tập và chậm trễ trong triển khai thực hiện (12 hộ dân có nhà bị hư hỏng do mưa bão vẫn chưa triển khai sửa chữa, gia cố chống sạt lở nền hoặc di dời xây mới; người dân vẫn phải ở tạm); yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ trước 17h ngày 09/12/2025 về việc chậm trễ này.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây là “Chiến dịch” không có tiếng súng, nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, phải quyết tâm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là những gia đình không có nhà ở sau bão lũ lịch sử ở miền Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 và văn bản số 1551/TTg-NN ngày 03/12/2025 (hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, lũ cuốn trôi trước ngày 31/01/2026). Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các lực lượng chức năng cần xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm bình thường, mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với Nhân dân.

Bám sát địa bàn, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ thực hiện từng ngày

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến thời điểm hiện nay, số lượng nhà bị sập đổ cần xây dựng lại còn rất lớn (1.156 nhà, trong đó 664 nhà chưa khởi công), trên 4.800 nhà còn cần được sửa chữa. Các địa phương cần quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện “Chiến dịch”; đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực bám sát địa bàn từng phường, xã, trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ thực hiện từng ngày, từng tuần và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện “Chiến dịch” gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ trước 15h ngày thứ Bảy hằng tuần; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15h ngày Chủ Nhật hằng tuần (trường hợp quá hạn tỉnh, thành phố nào chưa có báo cáo, Văn phòng Chính phủ nhắc nhở ngay).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương đối với các vướng mắc liên quan đến đất đai cho các hộ phải tái định cư (nếu có).

Chi viện lực lượng tối đa hỗ trợ Nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở trong thời gian sớm nhất

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuẩn bị sẵn nguồn lực để hỗ trợ ngay khi có nhu cầu và hướng dẫn địa phương thực hiện.

Các nguồn lực huy động bao gồm nguồn lực trung ương, nguồn lực địa phương, nguồn lực Nhà nước, tư nhân. Nhà nước hỗ trợ theo mặt bằng chung, khuyến khích người dân bỏ thêm tiền, vay thêm tiền, kêu gọi giúp đỡ để xây dựng, sửa chữa nhà to, đẹp hơn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chi viện lực lượng tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ Nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở trong thời gian sớm nhất.

Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế mẫu nhà theo nhiệm vụ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần là lực lượng xung kích tích cực tham gia “Chiến dịch”, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, nhất là trong việc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân, phân công đồng chí Bí thư đoàn cấp tỉnh và cấp cơ sở trực tiếp chỉ đạo và báo cáo kết quả về Trung ương Đoàn trước 15h ngày thứ Bảy hằng tuần để Trung ương Đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15h ngày Chủ Nhật hằng tuần.

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục quan tâm xem xét, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân vùng thiên tai, lũ lụt vượt qua khó khăn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất về tiến độ và việc sử dụng nguồn lực của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chủ đề,... để tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, đưa tin hằng ngày, hằng tuần về những nơi làm tốt, những cách làm hay để khích lệ, cổ vũ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của các địa phương.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước 15h ngày Chủ Nhật hằng tuần. Tổ chức họp Thường trực Chính phủ với các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố định kỳ 02 tuần/lần (kể từ ngày 09/12/2025) để nắm tình hình, đôn đốc, giải quyết vướng mắc.

