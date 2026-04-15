Quyết liệt hoàn thiện dữ liệu đất đai: Không để “vùng trắng,” dữ liệu sai lệch

Theo Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, từ ngày 1/4 đến 31/12/2026, các địa phương trên cả nước sẽ tập trung đo đạc, lập bản đồ và xây dựng dữ liệu cho 45 triệu thửa đất còn trống; đồng thời chuẩn hóa, đối khớp thông tin cho hơn 37 triệu thửa đất đã có trong hệ thống.

Với mục tiêu không để “vùng trắng” dữ liệu đất đai, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các địa phương trên cả nước đang đồng loạt vào cuộc, huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm đưa dữ liệu đất đai trở thành nền tảng cốt lõi cho quản lý và phát triển.

Vào cuộc quyết liệt, làm thật, làm chắc

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết cấp tỉnh đang là mắt xích quyết định trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Từ tổ chức đo đạc, lập hồ sơ địa chính đến vận hành và khai thác dữ liệu, mọi khâu then chốt đều do địa phương trực tiếp thực hiện. Làm nhanh hay chậm, dữ liệu sạch hay còn sai lệch, phụ thuộc trước hết vào cách cấp tỉnh vào cuộc.

Vì vậy, mục tiêu Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an, đặt ra không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật đơn thuần mà còn là yêu cầu mang tính chiến lược, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Hơn thế, khi dữ liệu đất đai được số hóa đầy đủ, chính xác và liên thông, toàn bộ quy trình từ đăng ký, cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng cho đến giải quyết tranh chấp đều có thể thực hiện minh bạch trên môi trường số. Do đó, kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, có 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Điều này đồng nghĩa với việc người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch đất đai mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu chi phí và thời gian, đồng thời hạn chế tiêu cực phát sinh.

Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Gần 62 triệu thửa đất đã được rà soát, nhưng mới có hơn 24 triệu thửa đạt yêu cầu.

“Điều đó đồng nghĩa với việc khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải vào cuộc quyết liệt, làm thật, làm chắc, không chạy theo thành tích,” ông Phấn nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 là nhiệm vụ “không thể lùi,” bởi đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thực tế, dữ liệu đất đai nếu không bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống,” không kết nối, không dùng chung thì sẽ không thể phục vụ quản lý, càng không thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương phải rà soát rõ từng khu vực chưa đo đạc, từng “vùng trắng” dữ liệu và xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý dứt điểm trong năm 2026.

Điểm mới trong cách làm về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 là triển khai theo hướng “làm sạch đi đôi với làm giàu dữ liệu.” Tức là không chỉ sửa sai, chuẩn hóa dữ liệu cũ mà còn đồng thời xây dựng mới, bảo đảm mỗi thửa đất đều có đầy đủ thông tin pháp lý và không gian.

Cấp tỉnh giữ vai trò “nhạc trưởng”

Nếu Trung ương đóng vai trò định hướng và ban hành cơ chế, thì cấp tỉnh chính là lực lượng trực tiếp quyết định thành bại của quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Do đó, trong toàn bộ tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp tỉnh được xác định là mắt xích quyết định. Từ tổ chức đo đạc, lập hồ sơ địa chính đến vận hành và khai thác dữ liệu, tất cả các khâu then chốt đều do địa phương trực tiếp thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn chỉ rõ: “Dữ liệu sạch hay không, tiến độ nhanh hay chậm, trước hết phụ thuộc vào cách cấp tỉnh tổ chức thực hiện. Nơi nào lãnh đạo quyết liệt, theo sát thì nơi đó sẽ làm tốt.”

Thực tiễn tại nhiều địa phương đã chứng minh. Đơn cử như tại Đồng Nai - một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết yếu tố then chốt là sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, cùng với việc xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, dùng chung và gắn chặt với cải cách thủ tục hành chính.

Với tinh thần khẩn trương, tại Hội nghị triển khai kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai đợt cao điểm 120 ngày (từ ngày 1/4 đến ngày 31/7/2026) nhằm thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh.

Tại Bắc Ninh, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Để Kế hoạch triển khai đạt hiệu quả cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, làm sạch toàn bộ dữ liệu hiện có; đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các khu vực chưa có dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các ngành, lĩnh vực liên quan; tăng cường tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng giảm giấy tờ, tái sử dụng dữ liệu số, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống.

Nhiều địa phương khác trên cả nước như Lâm Đồng, Thanh Hoá, Quảng Ngãi,... cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai đo đạc, số hóa đất đai theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đôn đốc địa phương sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Có thể thấy, từ chỉ đạo của Trung ương đến hành động cụ thể tại địa phương, một tinh thần chung đang được lan tỏa: quyết liệt, đồng bộ và thực chất.

Quan trọng hơn, khi cấp tỉnh thực sự đóng vai trò “nhạc trưởng,” chủ động tổ chức tốt sự phối hợp và huy động hiệu quả nguồn lực, mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026 hoàn toàn có thể đạt được. Đó không chỉ là một đích đến về mặt kỹ thuật, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

