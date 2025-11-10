Quý Lương bảo vệ rừng và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp

Các tháng vừa qua, xã Quý Lương đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân tập trung bảo vệ rừng (BVR) gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, góp phần tạo thêm việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, thúc đẩy Chương trình XDNTM trên địa bàn.

Rừng luồng tại thôn Măng, xã Quý Lương được thâm canh phục tráng.

Trưởng thôn Măng (xã Quý Lương) Nguyễn Văn Chuyên chia sẻ: Thôn có hơn 60ha rừng sản xuất. Các gia đình trong thôn được UBND xã, Hạt Kiểm lâm Bá Thước tạo điều kiện thuận lợi, giao đất, giao rừng để bảo vệ và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đồng thời, xã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và BVR. Hiện nay, thôn đã trồng được hơn 45ha rừng trồng sản xuất, chủ yếu là cây luồng, keo, xoan, lát...

Thôn Măng có 20ha rừng luồng đã được thâm canh, phục tráng. Khi được cán bộ UBND xã hướng dẫn, người dân trong thôn đã chủ động bón phân, chăm sóc rừng luồng. Kết quả rừng luồng sinh trưởng tốt, ra măng sớm, nhiều, cây to và thẳng, dóng dài, cho năng suất và thu nhập cao hơn trước. Hằng tháng, đại diện Ban quản lý thôn Măng, chủ rừng, đại diện UBND xã, cùng với lực lượng kiểm lâm làm việc tại địa bàn thường xuyên tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR. Toàn bộ diện tích rừng trong thôn được bảo vệ, luôn phát triển xanh tốt, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng trái quy định. Nhiều hộ dân trong thôn có nguồn thu nhập ổn định từ phát triển kinh tế rừng...

Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lương Trương Văn Vinh cho biết: “Xã có 9.284,74ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên 6.223ha, diện tích còn lại là rừng trồng sản xuất. Để BVR tận gốc, xã đã ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, rà soát, bổ sung phương án BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng, bản đồ tác chiến chữa cháy rừng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng. Xây dựng các tổ, đội BVR tại thôn, xóm, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Cùng với xã hội hóa công tác BVR, xã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng rừng, thu hút và tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân làm nghề rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Trọng tâm là thâm canh, phục tráng rừng luồng, trồng rừng bằng cây lâm nghiệp chất lượng cao, cây nuôi cấy mô. Gần 11 tháng năm 2025, xã đã trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định được hơn 180ha".

Để thay đổi nhận thức cũng như cách làm của bà con trong việc trồng và chăm sóc rừng luồng, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng xuống thôn, bản phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh; tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục tráng rừng luồng; đấu mối với doanh nghiệp, xưởng chế biến lâm sản thu mua luồng đến kỳ khai thác để bà con yên tâm thâm canh rừng luồng.

Kết quả, đến tháng 11/2025, xã có trên 1.500ha rừng luồng, trong đó 1.317ha đã thâm canh, phục tráng. Cây luồng được bón phân, hệ số sinh măng tăng gấp 1,5 lần, măng to hơn và gióng dài hơn, giá trị cây luồng đã được nâng lên. Hiệu quả của chính sách phát triển vùng luồng thâm canh đã giúp nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân địa phương trong việc quản lý, BVR gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Hiện xã Quý Lương đang chủ động triển khai một số giải pháp như tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng; rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn để có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ luồng; cam kết không thu mua, tiêu thụ luồng non; xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh luồng tạo vùng nguyên liệu tập trung đủ lớn và là cầu nối để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật thâm canh, phát triển rừng luồng bền vững, hiệu quả. Nhờ đó, an ninh rừng trên địa bàn xã đ­ược giữ vững, không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái phép. Công tác khoanh nuôi BVR được các hộ, nhóm hộ và đại diện cộng đồng thôn xóm tích cực tham gia. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi, phát triển ổn định. Rừng được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng, phát triển tốt, không những đã phát huy tính năng phòng hộ mà còn tạo nguồn sinh thủy cho các công trình thủy lợi. Chủ động BVR, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, người dân xã Quý Lương có nguồn sinh kế bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thúc đẩy chương trình XDNTM trong vùng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân