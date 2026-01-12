Phát huy hiệu quả “vốn mồi” khuyến công

Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp nông thôn còn gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ và thị trường, hoạt động khuyến công tiếp tục được xác định là một trong những công cụ hỗ trợ quan trọng, góp phần kích hoạt động lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH lâm sản Đại Phát với sản phẩm gỗ ván ép phủ phim xuất khẩu.

Giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh đã khẳng định hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến lâm sản. Toàn tỉnh đã triển khai 4 mô hình trình diễn kỹ thuật và hơn 20 đề án ứng dụng dây chuyền thiết bị đồng bộ phục vụ sản xuất gỗ ván ép, gỗ ghép thanh, đồ nội thất... Thông qua nguồn hỗ trợ ban đầu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động huy động thêm vốn đối ứng để đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ hơn, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiêu biểu như: Công ty TNHH lâm sản Đại Phát với sản phẩm gỗ ván ép phủ phim; Công ty TNHH sản xuất thương mại Đồng Tâm với gỗ ván ép xuất khẩu; Công ty TNHH Hải Oanh và Công ty TNHH Xuyên Bình với các dòng sản phẩm gỗ ván ghép thanh phục vụ trang trí nội thất và xuất khẩu...

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, may mặc, cơ khí nhỏ, việc hỗ trợ máy móc, thiết bị đã giúp các cơ sở cải thiện điều kiện sản xuất, rút ngắn thời gian gia công, giảm chi phí và nâng cao độ ổn định của sản phẩm. Tại khu vực nông thôn, một số làng nghề truyền thống cũng được tiếp cận chính sách khuyến công thông qua hỗ trợ thiết bị, đào tạo nghề và tư vấn cải tiến quy trình sản xuất. Nhờ đó, nhiều cơ sở duy trì được hoạt động trong bối cảnh thị trường biến động, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, chương trình khuyến công còn hỗ trợ 3 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 10 sản phẩm, hỗ trợ 4 lượt cơ sở tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ (Gift Show), hơn 12 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước... góp phần từng bước nâng cao giá trị thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã triển khai 85 đề án khuyến công, với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công quốc gia và địa phương hơn 29,6 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn “vốn mồi” này, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, đưa tổng vốn đầu tư thực hiện các đề án lên trên 115 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ được triển khai tương đối toàn diện, tập trung vào: đổi mới máy móc, thiết bị sản xuất; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm. Từ các đề án khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất đã nâng công suất, mở rộng quy mô, từng bước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. Một số doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội từ chương trình để hoàn thiện quy trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó ký kết được hợp đồng với đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc và thị trường châu Âu.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động khuyến công tại Thanh Hóa đang được định hướng tiếp tục đổi mới theo hướng gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn bền vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trọng tâm hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động và phù hợp với lợi thế của tỉnh. Theo đó, hoạt động khuyến công sẽ ưu tiên các nội dung: hỗ trợ ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ thay cho thiết bị đơn lẻ; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường trong và ngoài nước. Cùng với hỗ trợ về tài chính, việc nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các hoạt động tư vấn về quản trị sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, cùng với cải cách thủ tục hành chính và minh bạch quy trình xét chọn đề án sẽ được đẩy mạnh, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.

"Cùng với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Việc số hóa hồ sơ, quản lý trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về sản phẩm, cơ sở sản xuất và nguồn lực hỗ trợ sẽ góp phần tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và nâng cao chất lượng hỗ trợ. Bên cạnh đó, công tác hậu kiểm và nhân rộng mô hình hiệu quả cũng được tăng cường. Các đề án sau khi hỗ trợ sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể, tránh đầu tư dàn trải, đồng thời lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng trên địa bàn. Việc thúc đẩy liên kết vùng trong xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ cũng sẽ được chú trọng; trong đó có định hướng hợp tác với các trung tâm kinh tế - thương mại lớn được xem là một trong những giải pháp nhằm mở rộng thị trường và nâng cao vị thế cho sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh”, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Công Thương Thanh Hóa Hoàng Xuân Phong, chia sẻ.

Bài và ảnh: Tùng Lâm