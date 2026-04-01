Quy định tiêu chuẩn, quy trình cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy lái xe từ 1/7/2026

Chính phủ đã ban hành nghị định mới quy định chi tiết hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trong đó bổ sung các tiêu chuẩn và quy trình cấp giấy chứng nhận đối với giáo viên dạy thực hành lái xe, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định, giáo viên dạy lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, có giấy phép lái xe phù hợp với hạng xe đào tạo và có chứng chỉ, văn bằng nghiệp vụ sư phạm. Đồng thời, bắt buộc phải hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ dạy lái xe theo quy định.

Về thủ tục, cá nhân có nhu cầu phải đăng ký tham gia tập huấn tại cơ sở đào tạo lái xe. Sau khi hoàn thành, cơ sở đào tạo lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, đánh giá. Trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra; nếu đạt yêu cầu sẽ cấp giấy chứng nhận trong thời gian không quá 2 ngày làm việc tiếp theo.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận gồm đơn theo mẫu, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ sư phạm và các giấy tờ liên quan; việc nộp, kiểm tra có thể thực hiện qua hệ thống điện tử nếu đã tích hợp dữ liệu định danh.

Đáng chú ý, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả dưới dạng điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, thông qua các nền tảng số như VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận và điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm thống nhất quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên toàn quốc.

