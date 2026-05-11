Từ ngày 15/5, hành vi hành hung bác sĩ, y tá, điều dưỡng có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng

Căn cứ tại điểm g khoản 7 Điều 38 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định, từ 15/05/2026, người có hành vi hành hung bác sĩ, y tá, điều dưỡng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lên đến 80 triệu đồng.

Nam điều dưỡng ở Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân đạp thẳng vào bụng khi đang trong quá trình cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhi. Ảnh cắt từ clip

Điều 38. Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

e) Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu cho người bệnh trừ trường hợp được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

g) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

h) Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, từ 15/05/2026, người có hành vi hành hung bác sĩ, y tá, điều dưỡng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền như sau:

- Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 90/2026/NĐ-CP)

