Quý 1/2026, cả nước có gần 1,6 triệu thanh niên “ba không”

Quý 1/2026, cả nước ghi nhận gần 1,6 triệu người 15-24 tuổi không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo, tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2025.

Trong ba tháng đầu năm, số thanh niên thuộc nhóm này tăng gần 173.000 người so với quý 4/2025 và tăng 212.500 người so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,4% tổng số thanh niên, theo công bố sáng 4/4 của Cục Thống kê.

Tỷ lệ thanh niên “ba không” ở nông thôn cao hơn thành thị, lần lượt 13% và 8,9%; nữ cao hơn nam, tương ứng 12,8% và 10%. Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở mức gần 8,9%, cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước.

Cục Thống kê cho biết điều này phản ánh đặc điểm của lao động trẻ trong giai đoạn gia nhập thị trường, khi nhu cầu tìm việc và lựa chọn công việc cao nhưng kinh nghiệm còn hạn chế, kỹ năng chưa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Lao động trẻ tham khảo thông tin tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hồng Chiêu

Cơ quan thống kê đánh giá thị trường lao động quý 1 nhìn chung ổn định, quy mô lực lượng lao động và số người có việc làm chỉ biến động nhẹ so với quý trước, đồng thời cải thiện so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,6 triệu người, giảm gần 233.000 người so với quý trước nhưng tăng gần 688.000 người so với cùng kỳ. Mức giảm theo quý mang tính thời điểm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và gián đoạn ngắn hạn trong sản xuất, kinh doanh.

Số người có việc làm đạt 52,5 triệu, giảm 233.400 người so với quý 4/2025 nhưng tăng gần 657.000 người so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này tương đồng với xu hướng của lực lượng lao động.

Xét theo khu vực kinh tế, dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất với 41%, tương ứng 21,5 triệu người. Công nghiệp và xây dựng chiếm gần 34%, khoảng 17,7 triệu người. Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 25%, tương ứng 13,3 triệu người và tiếp tục xu hướng giảm.

Một số ngành ghi nhận mức tăng lao động mạnh so với cùng kỳ như xây dựng tăng 426.000 người, gần 10%; vận tải, kho bãi tăng hơn 202.000 người, trên 9%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 151.500 người, gần 5%.

Các ngành kinh tế số lõi thu hút khoảng 1,55 triệu lao động, chiếm gần 3% tổng số người có việc làm. Nhóm này gồm sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; phần mềm, viễn thông; lập trình và dịch vụ công nghệ thông tin.

Giai đoạn 2024-2026, tỷ trọng lao động trong kinh tế số lõi tăng từ 2,4% lên 2,9%, cho thấy xu hướng mở rộng của lĩnh vực công nghệ. Tuy vậy, tỷ trọng còn thấp phản ánh quá trình chuyển đổi số của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Hồng Chiêu - VnExpress

