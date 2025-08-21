Quốc khánh trong trái tim đồng bào

Mỗi độ thu sang, sắc cờ đỏ thắm phủ rợp núi đồi và bản làng, cũng là lúc hàng triệu trái tim đồng bào hướng về Quốc khánh 2/9 – mốc son rực rỡ mở ra trang sử mới độc lập, tự do. Với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) vùng cao, biên giới xứ Thanh, “Tết Độc lập” không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với Đảng, với Bác Hồ – những người đã mang ánh sáng cách mạng về bản làng, gieo mầm ấm no, tự do, hạnh phúc.

Phụ nữ dân tộc Dao ở bản Hạ Sơn rực rỡ trong sắc phục truyền thống đi chơi Tết Độc lập.

Ông Ngân Tiến Nhẫn – người Mường, 95 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, nguyên là chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa – ở khu 3, xã Hồi Xuân, là nhân chứng hiếm hoi từng trải qua những thời khắc lịch sử của dân tộc: thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ... Năm 1946, ông Nhẫn tham gia “Bình dân học vụ” theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Mới 17 tuổi, ông xung phong nhập ngũ, bảo vệ tuyến đường huyết mạch lên Điện Biên, chiến đấu ở vòng ngoài, chỉ cách đồi Him Lam 30km khi Pháp đầu hàng. Ông được Đảng, Bác Hồ cho đi học, trở thành y tá quân y, rồi Trung sĩ Đại đội 5, Công an vũ trang Thanh Hóa (nay là Bộ đội Biên phòng), phục vụ hơn 20 năm và được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý. Dù mắt mờ, chân chậm, ngọn lửa yêu nước trong ông vẫn sáng rực: “Chỉ mong con cháu giữ gìn, phát huy những gì cha ông để lại, trân trọng giá trị của tự do, độc lập, góp sức xây dựng quê hương”.

Anh hùng Lao động Hà Văn Dân, 78 tuổi, người Thái, xã Hồi Xuân, cũng thấm thía giá trị của độc lập. Mồ côi cha mẹ từ 5 tuổi, đến 17 tuổi, ông làm công nhân Lâm nghiệp Quan Hóa, vận chuyển gỗ, luồng từ thượng nguồn sông Mã, sông Luồng, sông Lò xuống Cửa Hà (Cẩm Thủy) phục vụ chiến trường ác liệt như cầu Hàm Rồng, cầu Ghép... Ông nhiều lần liều mình cứu bè luồng giữa dòng thác dữ, có lần bị thương nặng vỡ quai hàm, gãy cổ. Ông từng được Bác Hồ tặng Huy hiệu Hồ Chí Minh - kỷ vật vô giá - cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Ông khẳng định: “Nhờ Đảng, nhờ Bác Hồ, đất nước mới có độc lập, tự do; đồng bào DTTS nói chung và bản thân tôi mới có cơ hội học tập, phát triển, bản làng vùng cao ngày càng ấm no và hạnh phúc”.

Ông Triệu Văn Lĩu, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi – nhớ lại, gần 30 năm trước, đồng bào Dao trên đỉnh Pù Quăn sống tạm bợ, thiếu ăn, thiếu mặc, không điện, không đường, trẻ em không được đến trường. Theo tiếng gọi của Đảng, chính quyền và bộ đội biên phòng, 5 hộ đầu tiên “hạ sơn” lập bản mới bên Quốc lộ 15C. Nay, Hạ Sơn có 52 hộ, 231 nhân khẩu, đường sá thuận lợi, điện sáng, trẻ đến trường, tiếp cận y tế dễ dàng hơn trước... Từ vài người biết chữ, nay hàng chục người tốt nghiệp cao đẳng, đại học; nhiều người trở thành cán bộ, công chức. Ông nói: “Với người Dao chúng tôi, độc lập, tự do là cơm no, áo ấm, là ánh sáng và tương lai. Từ chỗ hầu hết hộ nghèo, giờ chỉ còn 5 hộ khó khăn; nhiều gia đình xây nhà mái bằng, mua xe ô tô". Hạ Sơn hôm nay khoác diện mạo NTM, kinh tế khởi sắc, bản sắc văn hóa được gìn giữ, lòng tin với Đảng bền chặt – nền tảng vững chắc của khối đại đoàn kết nơi biên cương.

Cảm xúc của chiến sĩ Điện Biên Ngân Tiến Nhẫn, của Anh hùng Lao động Hà Văn Dân, của Bí thư chi bộ Triệu Văn Lĩu... trước giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và ngày Quốc khánh 2/9 cũng chính là nhịp đập chung của hàng triệu trái tim của đồng bào vùng cao xứ Thanh. Mỗi độ Tết Độc lập, khắp bản làng vùng cao, biên giới Thanh Hóa lại phủ rợp cờ đỏ; những ánh mắt bồi hồi tìm về ký ức, nhớ Bác Hồ, nhớ lời dặn đoàn kết, chăm lo làm ăn, học tập để vươn lên. Tình cảm ấy – chan chứa niềm kính yêu và lòng biết ơn – là điều thiêng liêng không gì sánh được.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào các DTTS. Người coi đoàn kết các dân tộc là sức mạnh lớn của khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay từ năm 1945, trong Thư gửi đồng bào các DTTS, Bác viết: “Nay nước Việt Nam là nước chung của tất cả các dân tộc ở Việt Nam... Các dân tộc đều bình đẳng, đều là anh em... Chúng ta phải thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ ” . Không chỉ bằng lời nói, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác nhiều lần đến thăm, sống, làm việc, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao, vùng sâu. Tình cảm chân thành ấy của Người trở thành ngọn lửa ấm, hun đúc niềm tin son sắt của đồng bào với Đảng, với Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của các dân tộc Việt Nam.

Thời gian qua, thực hiện Di chúc thiêng liêng và những mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt cho DTTS và miền núi Thanh Hóa nói riêng, cũng như đồng bào cả nước nói chung. Từ miền ngược đến miền xuôi, những chính sách lớn, những chương trình, dự án thiết thực đã và đang len sâu vào từng bản làng, từng mái nhà, mang theo niềm tin, hy vọng và cơ hội đổi thay. Đồng bào được thụ hưởng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh.

Hiện nay, khu vực miền núi và vùng đồng bào DTTS của tỉnh có 77 xã, trong đó 16 xã nằm nơi biên cương Tổ quốc. Đây là mái nhà chung của 7 dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái, Mông, Dao, Thổ và Khơ Mú, với khoảng 1 triệu người sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm tới 702 nghìn người (năm 2024).

Nếu như trước đây, những bản làng heo hút không có điện, đường đi lại lầy lội, cách trở; nhiều trẻ em phải bỏ học giữa chừng, bệnh tật không được chữa trị... thì nay, khắp nơi đã bừng sáng ánh điện; đường bê tông nối dài đến từng ngõ bản; trường lớp khang trang đón bước chân trẻ thơ; trạm y tế phủ khắp trung tâm xã chăm lo sức khỏe cộng đồng... Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ; an ninh, trật tự xã hội ngày càng vững; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong cộng đồng DTTS giảm đều qua từng năm. Tất cả là minh chứng sống động cho hiệu quả của các chính sách dân tộc mà Đảng, Nhà nước đã dày công vun đắp – gieo mầm no ấm, hạnh phúc trên từng sườn núi, triền đồi của xứ Thanh. Trong sự đổi thay ấy, đồng bào càng thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hạnh phúc – đúng như mong muốn của Bác Hồ kính yêu, cũng là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã chọn.

Ngày Quốc khánh 2/9, với đồng bào DTTS vùng cao biên giới xứ Thanh, luôn được chuẩn bị chu đáo như một cái Tết sum vầy. Trong tiếng khèn dìu dặt và điệu nhảy “sính tiền” rộn ràng của đồng bào Mông; tiếng khua luống, điệu Khặp đắm say của người Thái; tiếng hát Xường trầm bổng và tiếng chiêng rộn rã của người Mường... vang lên như tiếng lòng yêu nước, nối dài từ thuở kháng chiến gian khổ đến những mùa hòa bình no ấm hôm nay.

Thanh âm của ngày Quốc khánh không chỉ là tiếng hội, tiếng vui, mà còn là ngọn lửa ấm áp sưởi lòng người, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào các dân tộc vùng cao xứ Thanh vượt qua khó khăn, vươn lên dựng xây cuộc sống ngày một thịnh vượng và vươn mình trong kỷ nguyên mới của Tổ quốc. Và trong từng ánh mắt rạng ngời, trong từng câu hát vang vọng, trong mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đại ngàn... vẫn ngân lên lời nhắc nhớ: độc lập – tự do không chỉ là thành quả của cha ông để lại, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng mỗi người con đất Việt phải gìn giữ và trao truyền, dù ở bất cứ nơi đâu.

Bài và ảnh: Bá Phượng