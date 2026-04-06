Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI sáng 6/4. (Ảnh: DUY LINH)

Theo chương trình Kỳ họp, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, trong đó có nội dung bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào cuối giờ làm việc buổi sáng, sau khi Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội được thông qua, Chủ tịch Quốc hội khóa mới sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cũng về công tác nhân sự, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Dự kiến, có khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/quoc-hoi-tien-hanh-quy-trinh-bau-chu-tich-quoc-hoi-khoa-xvi-post953520.html