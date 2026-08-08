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Quốc hội thảo luận hai dự án Luật về quân sự, quốc phòng và Luật Dầu khí

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Các Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận hai dự án luật lĩnh vực quân sự-quốc phòng và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) trong ngày 8/8.

Quốc hội thảo luận hai dự án Luật về quân sự, quốc phòng và Luật Dầu khí

Các Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận hai dự án luật lĩnh vực quân sự-quốc phòng và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) trong ngày 8/8.

Quốc hội thảo luận hai dự án Luật về quân sự, quốc phòng và Luật Dầu khí

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 8/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Theo chương trình dự kiến, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-hai-du-an-luat-ve-quan-su-quoc-phong-va-luat-dau-khi-post1128785.vnp

Từ khóa:

#Dự án luật #Quốc hội khóa XVI #Quân sự #Dầu khí #Quốc hội thảo luận #Đại biểu quốc hội

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