Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa góp ý nhiều nội dung quan trọng vào các dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/8, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, các đoàn ĐBQH thuộc Tổ 3 tiếp tục thảo luận, cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng. Dự phiên thảo luận có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự án Luật Phát triển đô thị; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển đô thị, đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá, cho rằng: Đây là đạo luật có ý nghĩa chiến lược, trực tiếp thể chế hóa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý chung cho các đô thị động lực của cả nước.

Đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lâm Hiển

Từ trách nhiệm của một đại biểu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh đã nhấn mạnh bốn ý nghĩa của dự án luật đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và kiến nghị một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến tiêu chí nhận diện đô thị; bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và giới hạn để Chính phủ quyết định phạm vi, mức độ áp dụng cơ chế, chính sách cho từng thành phố và khu kinh tế đặc biệt; cơ chế phát triển hạ tầng xã hội; và phải xác định bản sắc văn hóa đô thị là nguồn lực tăng trưởng, không phải là chi phí phát triển.

Theo đại biểu, dự thảo dành nhiều dung lượng cho cơ chế đầu tư, quy hoạch, chỉnh trang nhưng còn ít quy định về ứng xử với di sản, trong khi tốc độ tái thiết càng nhanh thì nguy cơ mất di sản kiến trúc, cảnh quan và ký ức đô thị càng lớn - những tổn thất không thể phục hồi.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cần bổ sung nguyên tắc: khi cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị phải nhận diện, đánh giá và có phương án bảo tồn đối với công trình kiến trúc có giá trị, cảnh quan đặc trưng và không gian văn hóa cộng đồng; đồng thời bổ sung cơ chế thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch đô thị - không gian sáng tạo, tổ hợp văn hóa - nghệ thuật, kinh tế ban đêm gắn với quản lý an ninh, trật tự.

Đại biểu Phạm Thế Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lâm Hiển

Góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện, đại biểu Phạm Thế Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng: cần bổ sung cơ chế khung cho việc công nhận lẫn nhau về chữ ký điện tử, dịch vụ tin cậy, danh tính điện tử giữa Việt Nam và các nước ASEAN vào Luật Giao dịch điện tử, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực thi Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA) sau khi được ký kết; cần bổ sung quy định về trách nhiệm đào tạo vô tuyến điện viên nghiệp dư; bổ sung khung pháp lý riêng, minh bạch cho hệ thống vệ tinh động trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm cấp phép Starlink (2026); đồng thời quy định rõ điều kiện bảo vệ chủ quyền quỹ đạo, nghĩa vụ phối hợp tần số, thay vì xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lâm Hiển

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Vũ Tiến Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện cơ chế tự công bố sản phẩm thức ăn chăn nuôi; tăng cường thẩm quyền của cơ quan quản lý trong hậu kiểm, thu hồi sản phẩm vi phạm và công khai hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm liên thông dữ liệu giữa Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, thực hiện đúng nguyên tắc “khai báo một lần, sử dụng nhiều lần”, không để phát sinh thủ tục trùng lặp.

Đối với chủ trương giao thêm thẩm quyền cho địa phương trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, địa chất và khoáng sản, đại biểu đề nghị việc phân quyền phải đi đôi với cơ chế kiểm soát, nguồn lực và trách nhiệm phối hợp.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ băn khoăn về quy định sửa đổi của Luật Trồng trọt khi chỉ cắt giảm thủ tục hành chính đối với người sản xuất mà chưa điều chỉnh đối với người buôn bán.

Theo đại biểu, điều này có thể tạo ra khoảng trống trong quản lý chất lượng, nhất là đối với phân bón, giống cây trồng.

Đại biểu đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ quyền lợi của người sản xuất, người nông dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Các ý kiến của đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các dự án luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cẩm Tú