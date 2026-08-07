Chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực để xã Tân Tiến phát triển

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến sáng 7/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền cần phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để xây dựng giải pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, bão tại xã Tân Tiến.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, bão tại Trạm bơm Trường Sơn, Bến neo đậu tàu thuyền, cảng cá tại cống Mộng Giường II; kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nga Tân, Cụm công nghiệp Long Sơn; tiến độ đường bộ ven biển, đường Long Sơn đi qua địa bàn xã Tân Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão tại xã Tân Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão tại xã Tân Tiến.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương và đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra hiện trạng công trình, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong mùa mưa bão.

Tiếp tục rà soát, chủ động xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại xã Tân Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho Trường Tiểu học Nga Thái, xã Tân Tiến.

Đến thăm, kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 tại các trường học trên địa bàn xã Tân Tiến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chuẩn bị cho năm học mới của các trường; đồng thời đề nghị các trường tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh đảm bảo trường lớp khang trang, sạch đẹp; bảo quản tốt trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học.

Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho năm học mới và thực hiện chỉ đạo trọng tâm của ngành giáo dục.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Việc nhận diện đúng những “điểm nghẽn”, thách thức đã cho thấy bước chuyển rõ rệt về tư duy thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh tích tụ đất đai, quản lý hiệu quả tài nguyên trên nền tảng dữ liệu số, tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để tạo nguồn lực cho tăng trưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Trước hết, địa phương cần lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên môi trường số; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xúc tiến đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn.

Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và Nam đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển, xã Tân Tiến.

Đặc biệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thu hút đầu tư tại khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nga Tân, Cụm công nghiệp Long Sơn.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đặc biệt là về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị dựa trên dữ liệu; xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch và một chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Quốc Hương